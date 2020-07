Stonehengen mysteeri selvisi – tutkijat uskovat selvittäneensä jättimäisten kivien alkuperän

Britanniassa sijaitsevan Stonehengen monumentin valtavien kivipystytysten alkuperää on yritetty selvittää pitkään.

Tutkijat kertovat selvittäneensä esihistoriallisen Stonehenge-monumentin kivien alkuperän, Reuters kertoo. Englannin Wiltshiressä sijaitsevien suurikokoisten megaliittien eli ihmisten pystyttämien kivien alkuperä on askarruttanut tutkijoita jo pitkään.

Tuoreen tutkimuksen mukaan vaikuttaa siltä, että suuri osa Stonehengen vaaleanharmaista sarseenikivistä olisi peräisin West Woodsista, noin 25 kilometrin päästä monumentista. Stonehengen pienemmät siniset kivet on jo aiemmin jäljitetty noin 250 kilometrin päähän, Walesin Pembrokeshireen.

Löydökset tukevat teoriaa, jonka mukaan megaliitit tuotiin Stonehengeen suunnilleen samaan aikaan: Noin 2 500 vuotta ennen ajanlaskua. Sen sijaan havainnot ovat ovat ristiriidassa aikaisempien päätelmien kanssa, joiden mukaan rakennelman keskellä sijaitseva kantakivi olisi tuotu monumentille alueen välittömästä läheisyydestä ennen muita kiviä, AFP kertoo.

Tutkimus julkaistiin keskiviikkona Science Advances -tiedejulkaisussa.

Aurinko nousee sen ihailijoille Stonehengella joulukuussa.

Monumentin kivistä suurin komeilee 9,1 metrin korkeudessa ja raskain painaa peräti 30 tonnia.

Monumentissa on ollut alun perin neljä sisäkkäistä kivistä rakennettua kehää. Moni alkuperäisistä kivistä on kaatunut paikaltaan. Uloin kivikehä muodostaa halkaisijaltaan noin 30 metrin kokoisen ympyrän ja toinen kehistä on hevosenkengän muotoinen. Viimeisimmät rakennelmat alueella ovat kiviä ympäröivät kaivaukset, joiden arvellaan olleen tarkoitettu megaliittien uudelleenjärjestelyyn, jota ei kuitenkaan koskaan tehty, English Heritage kertoo.

Vaikka monumentin kivien alkuperä on nyt ratkennut, on niiden kuljettamistapa yhä arvoitus.

– Kivien koon vuoksi ne on joko pitänyt vetää tai siirtää teloilla Stonehengelle. Emme tiedä tarkkaa reittiä, mutta ainakin meillä on nyt selvillä lähtöpaikka ja päätepiste, tutkimusta johtanut Brightonin yliopiston geomorfologi David Nash sanoi Reutersille.

Nashin mukaan megaliittien tutkimiseen vaadittavat teknologia ja menetelmät ovat kehittyneet valtavasti, mikä selittää myös tuoreita löydöksiä.

Brightonin yliopiston tutkija Jake Ciborowski analysoi Stonehengen monumentilta otettua kivinäytettä.

Monumentin tarkoitusperästä ei vieläkään ole tarkkaa tietoa. Stonehenge rakennettiin neoliittiseen aikaan, joka liitetään Britannian ensimmäisiin maata viljelleisiin ihmisiin. Auringonvalo oli siis sadon kannalta elintärkeää. English Heritagen mukaan uskotaankin, että aikakauden ihmiset asettelivat Stonehengen kivet kehystämään kahta tärkeää tapahtumaa vuosittaisessa auringonkierrossa: talvipäivänseisausta sekä kesäpäivänseisausta.

