Yhdysvalloissa yli 150 000 on kuollut koronavirukseen liittyen

Yhdysvalloissa on tilastoitu maailmanlaajuisesti määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia.

Yhdysvalloissa on todettu yhteensä yli 150 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Asia selviää baltimorelaisen Johns Hopkinsin yliopiston seurannasta.

Virustartuntoja on vahvistettu maassa lähes 4,4 miljoonaa. Vielä keväällä virus jylläsi erityisesti New Yorkissa, mutta Kalifornia ja Florida ovat nyt menneet New Yorkin ohi tartuntamäärissä.

