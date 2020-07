Monien asiantuntijoiden mukaan viruspandemian toinen aalto edellyttäisi, että virus olisi hetkellisesti poistunut ja sitten palannut. Koronavirus jyllää kuitenkin koko ajan maailmalla.

Euroopassa monessa maassa on herännyt huoli koronaviruksen toisesta aallosta. Esimerkiksi Britannian pääministeri Boris Johnson totesi Notthinghamshiressä vieraillessaan, että ”joissain paikoissa on merkkejä pandemian toisesta aallosta”.

Monet asiantuntijat välttelevät kuitenkin käynnissä olevan pandemian jakamista eri aaltoihin. Esimerkiksi Maailman terveysjärjestö WHO:n asiantuntijan Margaret Harrisin mukaan ihmisten täytyisi ymmärtää, että pandemian on aiheuttanut uusi virus, joka käyttäytyy eri tavalla kuin aiemmat.

– Kyseessä tulee olemaan yksi iso aalto. Se menee vähän ylös ja alas. Parasta olisi yrittää saada se loivaksi ja sellaiseksi, joka vain hieman lainehtii jalkojasi vasten, Harris totesi The Guardianin mukaan.

Toinen aalto -käsitettä ei ole mitenkään tarkkaan määritelty. Sitä on käytetty kuvaamaan niin paikallisia tartuntaryppäitä kuin kansallisiksi kriiseiksi yltyneitä tilanteita, minkä takia monet asiantuntijat välttelevät termiä.

– ”Toinen aalto” ei ole termi, jota me käyttäisimme tänä aikana, koska virus ei ole mennyt pois vaan se on meidän väestössämme, se on levinnyt 188 maahan toistaiseksi ja se, mitä nyt näemme, on pohjimmiltaan paikallisia tartuntapiikkejä tai tartuntojen palaamista paikallisesti suurissa määrissä, totesi kansanterveyden professori Linda Bauld Edinburghin yliopistosta.

Myöskään BBC:n haastattelema covid-19-taudin asiantuntija Norwichin lääketieteellisestä koulusta, professori Paul Hunter ei kutsuisi joissain maassa havaittuja lisääntyneitä tartuntoja toiseksi aalloksi. Hunterin mukaan toisesta aallosta voitaisiin puhua, jos virus olisi kokonaan poistunut ennen kuin se olisi palannut. Hunter kuvailisi tilannetta pikemminkin viruksen ”uudelleenvoimistumisena”.

Pandemian jakaminen eri aaltoihin lienee perua maailmalla vuosina 1918–1920 riehuneesta espanjantaudista, joka on yleensä jaettu neljään eri aaltoon.

Kun tarkastellaan koko maailman tilannetta nykyisen pandemian aikana, tartuntakäyrä on selkeästi yhä nousujohteinen.

Tartuntatautien epidemiologian emeritusprofessori Keith Nealin mukaan todellisen toisen aallon tunnistaminen saattaa vaatia aikaperspektiiviä.

– Ongelmana on sen määritteleminen, milloin meillä on se (toinen aalto). Espanjantaudin kohdalla se oli selvää. Mutta vasta sen jälkeen.