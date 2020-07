Britannian salaisen palvelun uusi johtaja Richard Moore loi uraa vakoojana – puhuu turkkia sujuvasti ja on kiinnostunut posliinista

Richard Moore puhuu turkkia sujuvasti ja pitää golfista.

Britanniassa nimettiin keskiviikkona ulkomaan tiedustelupalvelu MI6:n uudeksi johtajaksi diplomaattina ja vakoojana uraa luoneen Richard Mooren, 57, Reuters uutisoi. Moore astuu virkaan syksyllä, kun nykyinen johtaja Alex Younger jättää pestin.

MI6:n, joka tunnetaan myös salaisena palveluna, tehtävänä on Britannian ulkoinen tiedustelu. Vastaavasti MI5:n tehtävänä on kotimaan sisäinen tiedustelu.

Mooren epävirallisena kutsumanimenä MI6:n johtajana on ytimekkäästi vain ”C”. Lyhennettä käytti aikoinaan vuonna 1909 perustetun MI6:n ensimmäinen johtaja Mansfield George Smith-Cumming, joka harvoin käytti Smithiä rutiiniviestinnässä. Kirjeiden allekirjoituksena hän käytti yleensä vain C-kirjainta. Kyseinen lyhenne jäi elämään ja sitä ovat käyttäneet kaikki Smith-Cummingsin seuraajat asiakirjojen allekirjoituksena.

Libyassa syntynyt Moore opiskeli filosofiaa, politiikkaa ja taloustieteitä Oxfordin yliopistossa. Hän oli myös jatko-opiskelijana Harvardissa.

Moore liittyi MI6:n riveihin vuonna 1987. BBC:n mukaan Moore työskenteli tiedustelupalvelussa johtotehtävissä.

Moore oli Britannian Turkin-diplomaattina vuosina 2014–2017. Verkosta löytyvän elämäkerran mukaan Moore puhuu turkkia sujuvasti ja joskus jopa twiittaa kielellä. Hän on kuitenkin asunut työnsä puolesta myös Vietnamissa, Pakistanissa ja Malesiassa.

Lisäksi Moore on toiminut myös apulaisturvallisuusneuvonantajana. Tällä hetkellä hän toimii ulkoministeriössä poliittisten asioiden pääjohtajana.

Moore on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta. Hän on kiinnostunut golfaamisesta, vaeltamisesta, sukeltamisesta, turkkilaisista matoista ja posliinista ja historiallisissa kohteissa vierailemisesta.