Tyttärensä kanssa uimassa ollut nainen kuoli valkohain hyökkäyksessä Yhdysvaltain Mainessa – naapuri näki tilanteen ikkunasta

New Yorkista kotoisin olleesta Julie Holowachista, 63, tuli ensimmäinen hain aiheuttama kuolonuhri Mainen osavaltion historiassa.

Tyttärensä kanssa uimassa ollut 63-vuotias nainen sai maanantaina surmansa Yhdysvalloissa Mainen osavaltiossa, kun valkohai hyökkäsi hänen kimppunsa. Tapaus on poikkeuksellinen, sillä se on ensimmäinen ihmisen kuolemaan johtanut haihyökkäys Mainen historiassa.

Julie Holowachin, 63, kuolemasta uutisoivat muun muassa New York Times ja BBC. New Yorkista kotoisin ollut eläkeläinen ja entinen muotialan toimitusjohtaja oli ollut Mainessa kesäasunnollaan, jolla hän vietti useita kuukausia vuosittain.

Holowachin ja hänen tyttärensä kerrotaan olleen uimassa Baileyn saaren läheisyydessä noin 20 metrin päässä rannasta, kun hyökkäys tapahtui iltapäivällä paikallista aikaa. Naapuri Tom Whyte kertoi paikalliselle Portland Press Herald -lehdelle todistaneensa tapahtunutta työhuoneensa ikkunasta.

– Kuulin, kun hän kikatti ja nauroi. Ja sitten yhtäkkiä Julie alkoi kirkumaan apua. Hän vajosi pinnan alle nopeasti. Näytti siltä, että häntä vedettiin sinne, Whyte kertoi.

Lähistöllä kajakilla liikkunut seurue kuljetti naisen rantaan ja paikalle hälytettiin ensihoitajat. Mitään ei kuitenkaan ollut tehtävissä Holowachin hengen pelastamiseksi.

Naisen tytär ei loukkaantunut tilanteessa. Hän pääsi rantaan omin avuin uimalla.

Viranomaisten mukaan Holowachin surmannut hai on varmistettu valkohaiksi sen jälkeensä jättämän hampaankappaleen avulla. New York Timesin mukaan hylkeiden määrä on lisääntynyt muun muassa suojelutoimien avulla, ja tämä on houkutellut niitä saalistavia haita yhä enemmän Mainen rannikon läheisyyteen.

Hait eivät normaalisti saalista ihmisiä ravinnokseen, mutta ne saattavat erehtyä toisinaan luulemaan heitä saaliseläimikseen. Paikalliset viranomaiset ovat myös varoittaneet ihmisiä välttämään uimista ja melomista hylkeiden ja suurten kalaparvien läheisyydessä.