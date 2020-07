Esimerkiksi Twitterin ja Facebookin on suostuttava tuomioistuinten määräyksiin poistaa tiettyä sisältöä ankarien sakkojen uhalla.

Turkin parlamentti hyväksyi keskiviikkona kiistellyn lain, joka antaa hallitukselle lisää valtaa sosiaalisessa mediassa, kertoo valtiollinen uutistoimisto Anadolu.

Uuden lain mukaan sosiaalisen median jättiyhtiöiden kuten Facebookin ja Twitterin on taattava, että heillä on paikallinen edustus Turkissa. Yhtiöiden on myös suostuttava tuomioistuinten määräyksiin poistaa tiettyä sisältöä ankarien sakkojen uhalla.

Oppositio ja ihmisoikeusjärjestöt ovat huolissaan lain vaikutuksista sananvapauteen.