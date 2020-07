Joe Biden kertoi pyrkivänsä Yhdysvaltain presidentiksi nimenomaan nujertaakseen Trumpin – ”Demokratiamme on vaakalaudalla”

Biden lupasi, että hänen varapresidenttiehdokkaansa valitaan ja julkistetaan elokuun ensimmäisellä viikolla.

Yhdysvaltain presidentiksi pyrkivä demokraattiehdokas Joe Biden, 77, julkisti tiistaina Yhdysvaltain aikaa tiivistelmän talouden elvytyssuunnitelmastaan ja piti puheen, jossa hän esitteli muun muassa näkemyksiään siitä, miten rotujen välistä tasa-arvoa tulisi edistää.

Puheen jälkeen toimittajat saivat suunvuoron kysellä Bidenilta tämän näkemyksistä. CBS Newsin toimittaja kysyi Bidenilta, pyrkiikö tämä presidentiksi nimenomaan nujertaakseen Donald Trumpin vai edistääkseen omaa poliittista asialistaansa.

– Pyrin, koska Trump on presidentti ja uskon, että demokratiamme on vaakalaudalla, ihan oikeasti, Biden vastasi.

Biden myönsi, että moni pitää häntä Trumpin vastakappaleena, ja hän kertoi olevansa samaa mieltä siitä. Guardian kirjoittaa, että monien mielipidekyselyiden mukaan Bidenin kannattajat aikovat äänestää nimenomaan Trumpia vastaan eivätkä niinkään Bidenin puolesta. Bidenin vastaus osoittaa, että siinä hänen kampanjansa ydin onkin.

Bidenin varapresidenttiehdokas on vielä valitsematta, ja nyt Biden lupasi, että ehdokas valitaan elokuun ensimmäisellä viikolla. Biden on jo aiemmin luvannut, että hänen varapresidenttiehdokkaansa tulee olemaan nainen. Sekä puolueen sisältä että ulkopuolelta on tullut Bidenille paineita siitä, että ehdokkaan pitäisi olla myös muu kuin valkoihoinen henkilö.

Tiistaina iltapäivällä Pohjois-Carolinan Wilmingtonissa pitämässään puheessa Biden höykytti vastaehdokastaan Trumpia.

Biden muun muassa arvosteli kovin sanoin Trumpin päätöstä lähettää liittovaltion erikoisjoukkoja Portlandiin suitsimaan rasisminvastaisia mielenosoituksia ja mellakoita.

– Tässä ei ole kyse laista ja järjestyksestä. Kyse on poliittisesta strategiasta epäonnistuneen kampanjan elvyttämiseksi, Biden tilitti.

– Trumpin jokainen vaisto käskee lisäämään polttoainetta liekkeihin. Se on viimeinen asia, viimeinen asia, jota tarvitsemme. Tarvitsemme johtajuutta, joka rauhoittaa kuohunnan ja alentaa lämpötilaa.

Keinoiksi parantaa rotujen välistä yhdenvertaisuutta Biden listasi muun muassa pienten yritysten tukemisen ja muutokset asumisessa ja infrastruktuurissa. Yhdysvalloissa asuinalueet ovat monin paikoin jakautuneet etnisesti, ja koulut on jaettu asuinalueiden mukaan.

Voit katsoa koko puheen alla olevasta ruudusta.

New York Times kirjoittaa, että tiistain tilaisuus oli osa laajempaa ponnistelua, jonka tavoitteena on alleviivata ajatusta siitä, että rotujen yhdenvertaisuus on Bidenin kokonaisvaltaisen poliittisen näkemyksen ydin.