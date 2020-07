IS paikan päällä Portlandissa: Tilanne kuumentuu, kyynelkaasu virtaa

Liittovaltion joukot käyttävät Portlandissa kyynelkaasua Black Lives Matter -protestien hiljentämiseksi. IS:n toimittajakin sai kaasua silmiinsä.

Yhdysvaltain länsirannikolla Oregonin Portlandissa tilanne on kuumentunut Black Lives Matter -mielenosoittajien ja liittovaltion joukkojen välillä kaupungin oikeustalon luona. Kyynelkaasua on ammuttu, ja tulipalo sytytetty oikeustalon aitojen sisäpuolelle.

Ilta-Sanomien kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen seuraa tilannetta paikan päällä kyynelkaasunkatkusta huolimatta.

Katso alta videoita Portlandista:

Maanantai-illan mielenosoituksissa paikalla oli The Oregonian -lehden mukaan noin tuhat mielenosoittajaa.

Portlandilaiset osoittavat mieltä 61. peräkkäistä päivää tummaihoisten oikeuksien puolesta ja poliisiväkivaltaa vastaan. Mielenosoitukset alkoivat toukokuun lopussa, jolloin tummaihoinen George Floyd kuoli Minnesotan Minneapolisissa, kun poliisi piteli häntä otteessa, jossa Floyd ei voinut hengittää.

Liittovaltio on vaatinut Oregonia ja Portlandia tarttumaan riuskempiin otteisiin protestien lopettamiseksi. Paikan päälle on lähetetty liittovaltion joukkoja, joiden kanssa Portlandin poliisi on kieltäytynyt tekemästä yhteistyötä. Keskiviikkona kaupungin pormestari Ted Wheeler liittyi solidaarisuutta osoittaakseen mielenosoittajien joukkoon ja sai muiden joukossa kyynelkaasusta.

Liittovaltion joukot pidättivät mielenosoittajan sunnuntaina.

Liittovaltion joukkojen lähettäminen on poikkeuslaatuinen teko, eivätkä monet osavaltiot hyväksy sitä.

The Oregonianin haastattelema, Portlandin oikeustalon lähellä asuva kotiäiti Rakeyah Issac kertoi lehdelle, että kahden kuukauden aikana voimakkaista mielenosoituksista on tullut arkipäivää.

– Me voimme haistaa kyynelkaasun, mutta olemme pitkälti jo tottuneet siihen. Ensimmäisen kuukauden aikana se poltteli silmissämme. Se menee ilmastointilaitteeseemme, hän kertoi lehdelle.

Liittovaltion joukkoja ja mielenosoittajien sytyttämä tulipalo Portlandissa sunnuntai-iltana.

Somaliasta kotoisin oleva Issac kertoi, että tilanne on pahentunut sen jälkeen, kun liittovaltion poliiseja saapui valvomaan järjestystä oikeustalon luokse. Äänet muistuttavat häntä Somalian konfliktista.

– Tahdon ihmisten saavan, mitä he tahtovat, mutta täällä aiheutuu nyt enemmän vahinkoa. Milloin ihmiset saavat, mitä tahtovat? Milloin se loppuu?