Lehtitiedot: Trumpin hallinto on alkanut lähettää Portlandiin lisää liittovaltion joukkoja

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hallinto lähettää lisää liittovaltion joukkoja Oregonin Portlandiin, kirjoittaa Washington Post.

Liittovaltion sheriffi päätti viime viikolla lähettää paikalle lisää joukkoja, joita on saapunut Portlandiin viime torstaista lähtien, ilmenee lehden näkemästä sähköpostista.

Portlandissa on osoitettu mieltä toukokuun lopulta asti. Liittovaltion joukkojen läsnäolo on herättänyt kaupungissa laajaa vastustusta. Washington Postin mukaan on epäselvää, lähetetäänkö paikalla olevia joukkoja pois uusien saapuessa.