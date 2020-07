Perussa yli 900 naista on kadonnut koronapandemian alettua

Koronapandemian aikana joka päivä on ilmoitettu kadonneeksi keskimäärin kahdeksan naista.

Etelä-Amerikassa Perussa yli 900 naista ja tyttöä on kadonnut kuluneen kolmen ja puolen kuukauden aikana.

Uutistoimisto AFP kertoo, että noin 33 miljoonan asukkaan maassa perheväkivalta on ollut mittava ongelma jo pitkään, mutta nyt kun koronavirus on pakottanut ihmiset pysymään kodeissaan ja vienyt monen työt, jo ennestään pelottava tilanne on mennyt entistä pahemmaksi.

70 prosenttia kadonneista naisista ja tytöistä on alaikäisiä.

– Karanteenin aikana, maaliskuun 16. päivän ja kesäkuun 30. päivän välillä, kaikkiaan 915 naista ilmoitettiin Perussa kadonneiksi, kertoi oikeusasiamiehen naisten oikeuksia ajavan toimiston johtaja Eliana Revollar.

Hänen mukaansa koronapandemian aikana joka päivä on ilmoitettu kadonneeksi keskimäärin kahdeksan naista. Se ei kuitenkaan todennäköisesti kerro tilanteen todellista vakavuutta.

– Meidän täytyy tietää, mitä heille on tapahtunut, Revollar puhui paikallisella radiokanavalla ja kertoi aikovansa ajaa kansallista rekisteriä, johon kaikki kadonneet kirjattaisiin.

Naisten oikeuksia ajavat järjestöt ovat kertoneet, että perulainen poliisi usein tekee pilkkaa perheväkivallan uhreista tai väittää, että kadonneet ovat lähteneet kotoaan omaehtoisesti.

Perussa on raportoitu yli 384000 koronatapausta ja 18229 koronaan liittyvää kuolemaa. Peru on kolmanneksi pahiten koronan runtelema valtio latinalaisessa Amerikassa, heti Brasilian ja Meksikon jälkeen.

Lähteenä myös Canadian News.