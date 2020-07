Katalonian aluehallinnon johtajan hätähuuto nuorille: Lopettakaa bilettäminen tai joudumme takaisin ”lockdowniin”

Espanjan hallituksen mukaan koronavirus leviää nyt erityisen rajusti nuorten keskuudessa.

Espanjassa Katalonian itsehallintoalueen johtaja Quim Torra on päästänyt ilmoille hätähuudon koronan leviämisen estämiseksi.

– Jos me jatkamme sosiaalista elämää nykyistä tahtia, ainoa asia, jonka saavutamme, on se, että teemme tilanteesta pahemman, Torra sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan maanantaina.

Torra avasi suunsa sen jälkeen, kun katalonialaisnuoret ovat jo jonkin aikaa kokoontuneet sankoin joukoin ulos juomaan alkoholia ja bilettämään, mitä Torra kutsuu sanalla ”botellones”.

– Botellonesien tekeminen osoittaa solidaarisuuden puuttumista, hän sanoi pressitilaisuudessa ja lisäsi, että nuoret saattavat levittää koronavirusta edelleen myös riskiryhmille.

Koronatartunnat ovat jälleen nopeassa kasvussa Espanjassa, ja uusi tartuntakeskus näyttää olevan Katalonian itsehallintoalueen suurkaupunkialueella Barcelonassa. Espanjan tautiryppäitä on paikallistettu erityisesti yöelämään.

Espanjan ulkoministeri on kuitenkin yrittänyt vakuutella, ettei tilanne ole koko maassa niin paha.

– Espanja on turvallinen, se on turvallinen espanjalaisille ja se on sitä turisteille, Gonzalez Laya vakuutteli viime sunnuntaina.

Myös Torra sanoi, että Katalonia on edelleen valmis ottamaan vastaan kaikki turistit.

Espanjan hallituksen mukaan yksi niistä ryhmistä, joissa koronavirus on levinnyt kaikkein rajuimmin rajoitusten purkamisen jälkeen, ovat nuoret ihmiset. Torran aluehallitus määräsi perjantaina, että kaikki yökerhot suljetaan jälleen, ja baarien ja ravintoloiden tulee sulkea ovensa keskiyöllä useissa kunnissa, mukaan lukien Barcelonassa.

Torran hallitus on myös suositellet, että neljä miljoonaa ihmistä pysyttelisi kotona ja välttäisi muita kuin pakollisia matkoja.

Torra sanoi, että jos kymmenen päivän kuluessa toimet osoittautuvat riittämättömiksi, koronarajoituksia kiristetään lisää.