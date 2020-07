Muslimien pyhiinvaellus alkaa kera koronarajoitusten – Mekkaan pääsevien määrää supistettu kovalla kädellä

Jokaisen muslimin tulisi tehdä pyhiinvaellus Mekkaan vähintään kerran elämänsä aikana.

Muslimien pyhiinvaellus Saudi-Arabiassa sijaitsevaan Mekkaan alkaa koronarajoitusten puitteissa. Moni matkustaa tavallisesti pyhiinvaellukselle muslimeille merkittävän id al-adha -juhlan aikaan.

Yleensä Mekkaan matkustaa yli kaksi miljoonaa pyhiinvaeltajaa, mutta nyt määrä on rajoitettu 10 000 ihmiseen. Lisäksi Saudi-Arabia on kertonut aiemmin, että tänä vuonna pyhiinvaellukselle voivat osallistua ainoastaan jo maassa oleskelevat. Myös ulkomaalaiset voivat osallistua, mutta heidän on täytynyt jo oleskella Saudi-Arabiassa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Saudi-Arabian modernin historian aikana, kun ulkomailta tulevat eivät voi osallistua pyhiinvaellukseen eli hajjiin.

Saudi-Arabian hallitus on asettanut myös muita rajoituksia, joilla pyritään estämään koronan leviämistä. Worldometer-sivuston mukaan Saudi-Arabiassa on todettu noin 270 000 koronatartuntaa, mikä on noin 7 700 tartuntaa miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on lähes 1 340.

Koronaan liittyviä kuolemantapauksia on kirjattu Saudi-Arabiassa yli 2 700.

Mekassa sijaitseva Kaaba on islamilaisen maailman pyhin paikka.

Yksi maailman suurimmista uskonnollisista tapahtumista

Pyhiinvaellus on yksi islamin viidestä peruspilarista. Jokaisen muslimin tulisi tehdä pyhiinvaellus Mekkaan vähintään kerran elämänsä aikana, jos hänen terveydentilansa sallii ja hänellä on mahdollisuus tehdä matka.

Pyhiinvaellus on CNN:n mukaan yksi maailman suurimmista uskonnollisista tapahtumista. Viime vuonna 2,5 miljoonaa ihmistä osallistui pyhiinvaellukseen. CNN:n mukaan tuolloin 1,8 miljoonaa pyhiinvaeltajaa matkusti ulkomailta Saudi-Arabiaan. Tänä kesänä Mekkaan ja Medinaan odotettiin kahta miljoonaa vierailijaa, kertoo BBC.

Pyhiinvaelluksen yhteydessä pyhiinvaeltajat muun muassa kiertävät Mekassa Kaaban ympäri seitsemän kertaa. Kaaban ympärille on rakennettu Masjid al-Haramin moskeija. Kuutiomainen Kaaba on muslimien pyhin paikka ja islaminuskon toiminnan keskipiste, jota kohti myös rukoukset esitetään.

Hajjin aikana pyhiinvaeltajat myös kiipeävät Arafat-vuorelle rukoilemaan. Pyhiinvaeltajien laskeutuessa vuorelta he keräävät maasta pikkukiviä seremoniallista "paholaisen kivitystä" varten.