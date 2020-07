Lähteet The New York Timesille: Yhdysvalloilla on hallussaan materiaaleja, joita ”ihminen ei pysty valmistamaan”.

Tämä tiedetään: tunnistamattomista lentävistä esineistä on havaintoja. Viimeksi niitä julkaisi Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon viime huhtikuun lopussa: sotilaslentäjien videoita hyvin nopeista tai muuten poikkeuksellisiin lentosuorituksiin pystyvistä kohteista, joiden alkuperää ei voitu selittää. Juuri sitä tarkoittaa englanninkielinen termi ufo (unidentified flying object): kohde on tunnistamaton.

Nämä kysymykset sen sijaan ovat auki ja vailla tieteellisesti päteviä, riippumattomasti vahvistettuja todisteita: Ovatko tunnistamattomat lentävät esineet vieraita ulkoavaruudesta? Onko jokin älykäs ja teknisesti kehittynyt sivilisaatio rakentanut aluksia, jotka tutkivat maapalloa ja sen asukkaita?

Yhdysvaltain itärannikon laatulehti The New York Times hämmentää kuumaa keskustelua ufoista ja alieneista tuoreessa artikkelissa, joka julkaistiin 23. heinäkuuta. Artikkelin mukaan Yhdysvalloilla saattaa olla hallussaan materiaaleja, joita ihminen ei pystyisi itse tuottamaan. Nämä aineet, mahdollisesti metallinsirpaleet, voisivat lehden lähteiden mukaan olla peräisin tunnistamattomien esineiden maahansyöksyistä. Tiedoista kertoi Suomessa ensimmäisenä Tekniikan Maailma.

Outojen aineiden tutkimuksesta kertoivat New York Timesille entinen senaattori Harry Reid, asevoimien entinen tiedusteluvirkailija ja ufotutkimusohjelman johtaja Luis Elizondo sekä ohjelmaa konsultoinut astrofyysikko Eric W. Davis.

Harry Reid sanoo saaneensa selville, ettei raporteissa oudoista aineista ole kysymys kuulopuheista, vaan todellisista materiaaleista, joita Yhdysvaltain hallinto ja yksityiset toimijat ovat keränneet.

Reid on demokraattipuolueen poliitikko ja entinen senaatin enemmistöjohtaja. Hän järjesti virkakaudellaan rahoitusta puolustusministeriö Pentagoin tutkimusohjelmalle, joka selvitti vuodesta 2007 alkaen ”teknisesti edistyneitä ilma- ja avaruusuhkia”. Ohjelman rahoitus kuivui vuonna 2012. Virallisia tutkimusohjelmia on ollut aiemminkin, jo 1950-luvulta lähtien.

Asevoimien ufotutkimus on New York Timesin mukaan saanut jatkoa. Nykyisin se toimii merivoimien tiedusteluosaston alaisuudessa nimellä Unidentified Aerial Phenomenon Task Force, vapaasti suomennettuna tunnistamattomien ilmassa havaittujen ilmiöiden selvitysryhmä. Uusi ohjelma tutkii sotilaslentäjien ja tunnistamattomien ilma-alusten kohtaamisia, joista puolustusministeriö julkaisi laajaa kiinnostusta herättäneitä videoita huhtikuun lopussa.

Ohjelman nimestä käy ilmi, ettei asevoimat halua puhua ufoista. Syy lienee siinä, että lyhenteeseen liittyy liikaa pseudotieteellistä huuhaa-painolastia. Uusi sotilastermi ilmiölle on siis uap, tunnistamaton ilmassa havaittu ilmiö.

Pentagonin ufotutkimusryhmää konsultoinut astrofyysikko Eric W. Davis kertoi, ettei tutkimus joissakin tapauksissa pystynyt selvittämään aineen alkuperää. Tämän vuoksi Davis päätyi toteamaan, ”että me emme kykenisi valmistamaan sellaista itse”.

Julkisuuteen tai riippumattomien asiantuntijoiden tutkittavaksi Yhdysvallat ei toistaiseksi ole esittänyt yhtäkään metallinsirua tai ufon osaa.

Luis Elizondo puolestaan johti asevoimien ufotutkimusta kymmenen vuotta, ja hänellä oli pääsy turvaluokiteltuun aineistoon. Hän kertoo New York Timesille olevansa vakuuttunut siitä, että tunnistamatonta alkuperää olevia materiaaleja on saatu talteen tutkimuskäyttöön. Osaan materiaaleista on löytynyt ”maallinen” selitys, osaan ei. Selityksen puuttuminen ei kuitenkaan vielä todista sitä, että aineet olisivat maapallon ulkopuolista alkuperää.

Pentagon on jakanut tutkimuksistaan tietoa muun muassa kongressin valiokunnille, ilmailu- ja avaruusalan yhtiöiden johdolle sekä hallinnon virkailijoille. Livescience-verkkolehden haastattelussa Elizondo kertoo eronneensa tehtävästään, koska hänen mielestään hallinto petti kansalaiset jättämällä kertomatta havainnoista avoimesti ja vähättelemällä tuntemattomiin ilmiöihin liittyviä uhkia.

– Meidän taivaallamme liikkuu jotakin, emmekä me tiedä mikä se on ja mistä se on kotoisin. Onko se ongelma? Kyllä on, kansallisen turvallisuuden näkökulmasta. Meidän pitää ymmärtää mistä on kysymys, jotta voimme päätellä onko se uhka, Elizondo sanoi Livesciencelle.

Senaatin tiedusteluvaliokunnan virkaa tekevä puheenjohtaja Marco Rubio on esittänyt huolensa siitä, että Yhdysvaltain tukikohtien läheisyydessä havaitut tuntemattomat esineet saattavat olla jonkin vieraan valtion teknologiaa, jota amerikkalaisilla ei ole arsenaalissaan.

– Tai ehkä asialle on jonkinlainen täysin epäkiehtova selitys. Asiasta täytyy ottaa selvää, Rubio sanoi aiemmin.

Pentagon ei kommentoinut uusia tutkimuksia New York Timesille. Ministeriö on kuitenkin antanut senaatille lupauksen julkistaa osan löydöistään 180 vuorokauden kuluessa siitä, kun kongressi on hyväksynyt lain ensi vuoden tiedusteluhankkeiden rahoituksesta.