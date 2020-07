WHO: Koronavirus on vakavin kaikista järjestön julistamista kansainvälisistä terveysuhista – ”Edessä pitkä ja raskas tie”

Järjestön johtaja Tedros kertoo koronan muuttaneen maailmaa ja näyttäneen mihin ihmiset ovat kykeneväisiä, niin hyvässä kuin pahassakin.

Koronavirus on kaikista Maailman terveysjärjestö WHO:n julistamista kansainvälisistä terveysuhista vakavin, kertoi järjestön johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus maanantaina etänä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Torstaina tulee kuluneeksi kuusi kuukautta siitä, kun WHO julisti koronaviruksen kansainväliseksi terveysuhaksi. Reilu kuukausi julistuksen jälkeen virusta kutsuttiin jo pandemiaksi. WHO julisti koronaviruksen maailmanlaajuiseksi pandemiaksi 11. maaliskuuta.

– Tämä on kuudes kerta, kun kansainvälinen terveysuhka on julistettu kansainvälisten terveyssäännösten mukaisesti, mutta se on selvästi kaikkein vakavin, Tedros sanoi tilannekatsauksessa.

Uutiskanava CNN:n mukaan aiemmin vastaava ilmoitus on tehty muun muassa ebolasta, zika-viruksesta ja sikainfluenssasta eli H1N1-influenssaviruksesta.

Tedrosin mukaan WHO:lle oli ilmoitettu maanantaihin mennessä maailmalta jo lähes 16 miljoonaa koronatapausta ja yli 640 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

– Ja pandemia jatkaa kiihtymistään, hän jatkoi.

"Edessä pitkä ja raskas tie"

Koronaluvut vaihtelevat lähteiden mukaan. Muun muassa Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan maailmassa olisi varmistettu yli 16,2 miljoonaa koronavirustartuntaa ja lähes 650 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

WHO:n johtajan mukaan tartuntojen määrä on karkeasti arvioiden tuplaantunut edellisten kuuden viikon aikana.

– Kun julistin kansainvälisen terveysuhan tammikuun 30. päivänä, oli Kiinan ulkopuolella alle 100 tapausta, ja ei kuolemia, Tedros sanoi.

Hän kertoo kutsuvansa myöhemmin tällä viikolla jälleen kokoon hätäkomitean, jonka on määrä arvioida uudelleen pandemiatilannetta ja ohjeistaa WHO:n johtajaa tilanteen mukaisesti.

– Covid-19 on muuttanut maailmaamme. Se on tuonut yhteen ihmisiä, yhteisöjä ja kansakuntia, ja ajanut niitä erilleen, Tedros kertoi.

Hänen mukaansa korona on näyttänyt, mihin ihmiset ovat kykeneväisiä – niin hyvässä kuin pahassakin.

Hän kertoi olevansa erittäin ylpeä WHO:sta, sen henkilöstöstä ja heidän toimistaan. Hän kuvaili järjestössä toimivien ihmisten tehneen työtä uupumattomasti tukeakseen maita valmistautumaan ja vastaamaan virusuhkaan.

– Olemme tehneet uskomattoman paljon, mutta meillä on vielä pitkä, raskas tie edessämme, Tedros arvioi.