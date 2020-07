Ukraina: Venäjän tukemat kapinalliset rikkoneet tulitaukoa heti sen alettua

Ukrainan ja Venäjän tukemien kapinallisten tulitauko alkoi viime yönä.

Ukrainan armeijan mukaan maan itäosan kapinalliset ovat rikkoneet tulitaukoa vain muutama tunti sen alettua.

Ukrainan ja Venäjän tukemien kapinallisten tulitauko alkoi viime yönä. Se on neuvoteltu Ukrainan, Venäjän ja Euroopan yhteistyö- ja turvallisuusjärjestö Etyjin välillä.

Ukrainan armeijan mukaan se aikoo yhä jatkaa tulitaukoa. Kapinalliset ovat kiistäneet tulitauon rikkomisen.

Ukrainan itäosaan on neuvoteltu rauhaa jo useasti, ja myös tulitaukoja on julistettu useasti. Yksi neuvotteluissa takunnut asia on ollut se, että Venäjä on lähtökohtaisesti kieltänyt, että se tukisi kapinallisia maan itäosassa.