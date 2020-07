Uhreja on uhattu karkotuksella tai pidätyksellä, jos nämä eivät maksa suuria korvauksia.

Kiinalaisilta opiskelijoilta ja heidän läheisiltään on kiristetty Australiassa miljoonien dollareiden arvosta rahaa.

Kiinalaisiksi viranomaisiksi tekeytyneet huijarit ovat väittäneet huijauksen uhreille esimerkiksi, että heitä syytetään rikoksesta. Uhreja on uhattu karkotuksella tai pidätyksellä, jos nämä eivät maksa suuria korvauksia.

Joissain tapauksissa uhreja on käsketty tekemään itsestään videoita, joissa he tekeytyvät siepatuiksi. Videoiden avulla on vaadittu läheisiltä lunnaita.