Intiassa vahvistettiin sunnuntaina ennätysmäärä uusia koronatartuntoja

Intiassa raportoitiin sunnuntain ajalta lähes 50 000 uutta koronavirustartuntaa, mikä on uusi vuorokausikohtainen ennätys maassa, kertoo muun muassa CNN.

Tartuntoja on vahvistettu Intiassa yli 1 435 000, joista lähes puoli miljoonaa on aktiivisia tapauksia. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu noin 32 800.

Intiassa on todettu määrällisesti kolmanneksi eniten tartuntoja maailmassa Yhdysvaltojen ja Brasilian jälkeen. Väkilukuun suhteutettuna Intian virallinen tartuntamäärä on kuitenkin paljon näitä maita matalampi.