Jos vaalit pidettäisiin nyt, demokraattiehdokas Joe Biden luultavasti voittaisi istuvan presidentin Donald Trumpin. 99 päivässä ehtii kuitenkin tapahtua vielä paljon.

Tänään maanantaina Yhdysvaltain presidentinvaaleihin on 99 päivää. Vaalit järjestetään tiistaina 3. marraskuuta 2020.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva tutkija Maria Annala arvioi, että jos vaalit pidettäisiin nyt, kannatuskyselyitä johtava demokraattiehdokas Joe Biden luultavasti voittaisi istuvan presidentin Donald Trumpin.

99 päivässä ehtii kuitenkin tapahtua niin paljon, että vaalitulosta on vielä mahdotonta ennustaa.

Donald Trumpin ja Joe Biden kannatuskäyrät vaalien 2020 alla. Grafiikassa näkyy valtakunnallisten kyselyiden keskiarvo. Tuorein lukema on heinäkuun 24. päivältä.

Tämän hetken tilanteen valossa Annala arvioi, että erityisesti kaksi teemaa ratkaisevat vaalituloksen: koronapandemia ja George Floydin kuoleman jälkeen roihahtaneet rotujen välistä tasa-arvoa vaativat mielenosoitukset. Annala sanoo, että tyypillisesti, kun istuva presidentti on ehdolla jatkokaudelle, talous on ratkaiseva teema, mutta nyt sen rooli näyttää kutistuneen.

Moni amerikkalainen on tyytymätön sekä siihen, miten Trump on hoitanut koronakriisin että siihen, miten hän on reagoinut mielenosoituksiin. Trump on yrittänyt hillitä ympäri Yhdysvaltoja vellovia mielenosoituksia ja mellakoita muun muassa lähettämällä liittovaltion erikoisjoukkoja suitsimaan niitä rajuin ottein ja vetoamalla ”lakiin ja järjestykseen”.

Annala arvioi, että se saattaa vedota Trumpin ydinkannattajiin, joilla on tutkimusten mukaan usein joko avoimen rasistisia tai piilorasistisia asenteita. Se ei kuitenkaan välttämättä riitä.

– Mielipidemittausten mukaan aiempaa isompi osa valkoisistakin amerikkalaisista on herännyt rotujen väliseen epätasa-arvoon ja alkanut olla sitä mieltä, että mielenosoittajien asia on tärkeä ja oikeutettu, Annala sanoo.

– Maailma on muuttunut viime vaaleista, jolloin Trump onnistui maahanmuuttovastaisilla ja osin piilorasistisilla viesteillä vetoamaan ihmisiin. Voi olla, että Trumpin reaktio vetoaa siihen porukkaan, johon on tarkoituskin vedota, mutta porukka on liian pieni.

Trumpin kannattajia Fort Lauderdalessa Floridassa juhlimassa Trumpin syntymäpäivää 14. kesäkuuta.

Muun muassa Guardianin haastattelemat asiantuntijat ovat arvioineet, että Trumpin mahdollisuudet tulla valituksi uudelleen ovat hyvin vähäiset, jos maan koronapandemian runtelema talous ei lähde nousuun.

Jos Biden voittaa vaalit, hänestää tulee USA:n historian vanhin presidentti. Biden on 77-vuotias.

Entäpä sitten Joe Biden? Millaisilla teemoilla hän yrittää päihittää Trumpin?

Annala toteaa, että identiteettipolitiikan kentällä Bidenin tärkein viesti on se, että hän ei ole Trump.

– Jos et tykkää Trumpista, ainoa järkevä vaihtoehto on äänestää minua, vaikka et pitäisi minustakaan, koska olen kuitenkin se pienempi paha, Annala luonnehtii Bidenin profiloitumista.

Tilanne on samanlainen kuin vuoden 2016 vaaleissa: molemmat kärkiehdokkaat ovat laajalti inhottuja.

Viime vaaleissa niin kutsutut ”vihaajat” eli äänestäjät, jotka inhoavat molempia ehdokkaita, kallistuivat pääasiassa Trumpin puolelle. Tämänhetkisten kannatuskyselyiden perusteella vaikuttaa siltä, että ”vihaajat” äänestävät mieluummin Bidenia.

Ihmiset tutkailivat Etelä-Dakotaan pystytettyä myymälää, josta sai ostaa Trump-tuotteita.

Bidenin kampanjasivuilla esitellään laajasti erilaisia poliittisia asiakysymyksiä ja osittain myös sitä, millaista muutosta Biden haluaisi saada aikaan. Annala kuitenkin sanoo, ettei asiakysymyksillä ole Yhdysvaltain presidentinvaaleissa kovinkaan suurta painoarvoa.

– Epäilen, että aika moni äänestäjä tällä hetkellä äänestää puhtaasti identiteetin ja fiiliksen pohjalta, joka lähtee siitä, että on joko voimakas puoluepoliittinen identiteetti tai vähintään Trumpista jokin fiilis – suuntaan tai toiseen. Vaaleissa äänestetään joko Trumpin puolesta tai Trumpia vastaan.

– Epäilen, että Bidenin tosiasialliset aloitteet vaikuttavat äänestyspäätöksiin masentavan vähän.

Demokraattiehdokas Joe Biden on myös Yhdysvaltain entinen varapresidentti.

Koronapandemia vaikuttaa presidentinvaaleihin monella tavalla, joista yksi on se, että möläytyksistään tunnettu Biden on todennäköisesti hyötynyt tämänhetkisestä maailmantilanteesta. Biden saa etua siitä, että tilaisuuksia, joissa kannatukseen negatiivisesti vaikuttavia möläytyksiä voisi tulla, ei ole.

– Biden pystyy pysymään syrjässä ja hän antaa Trumpin hoitaa möläyttelyt. Bidenin on helppo kellaristaan myhäillä, näyttää fiksulta ja twiittailla, että älkää juoko desinfiointiainetta.

Yhtenä merkittävimmistä seikoista Bidenin vaalimenestyksen kannalta pidetään sitä, kenet hän valitsee varapresidenttiehdokkaakseen. Kesäkuun lopulla CNN haastatteli toistakymmentä varapresidenttiehdokkaan valintaa lähellä olevaa ihmistä, jotka nimesivät neljä potentiaalisinta ehdokasta.

Heistä kolme on mustia naisia: Kamala Harris, Val Demings ja Keisha Lance Bottoms. Neljänneksi mahdolliseksi ehdokkaaksi nimettiin entinen presidenttiehdokas Elizabeth Warren.

Bidenin kampanjatiimi punnitsee tarkasti sitä, kenen varapresidenttiehdokkaan kotiosavaltio, tausta ja kannattajakunta edistäisivät parhaiten hänen valintaansa presidentiksi. Bidenillä on sekä puolueen sisältä että ulkopuolelta tulleita paineita siitä, että hänen pitäisi valita varapresidenttiehdokkaakseen muu kuin valkoihoinen henkilö.

Biden on kertonut valitsevansa varapresidenttiehdokkaansa elokuun alkuun mennessä. Hän on jo aikaisemmin luvannut, että hänen varapresidenttinsä on nainen.

Trumpin varapresidenttiehdokkaana pysyy nykyinen varapresidentti Mike Pence.

Heinäkuussa 2020 Trump antoi kenkää kampanjapäällikölleen Brad Parscalelle, jonka niskoille Trump kaatoi syyt siitä, että hänen vaalitilaisuuksiensa yleisömäärä oli vähäinen.

Kuten sanottua, marraskuun 3. päivään on pitkä aika. Vielä ei edes tiedetä, suostuuko Trump myöntämään ja hyväksymään tappionsa, jos sellainen tulee.

Yhdysvalloissa postiäänestyksen suosio tulee koronan takia tänä vuonna todennäköisesti olemaan moninkertainen tavanomaiseen verrattuna. Trump on jo monta kuukautta rummuttanut viestiä, jonka mukaan postiäänestykset ovat epäluotettavia, ja Annala uskoo, että tällä retoriikalla Trump petaa mahdollista häviötään.

– Jos hän häviää, hän voi väittää olevansa jonkinlaisen vaalivilpin uhri.

Trump nousemassa Air Force Onen kyytiin lähteäkseen kampanjatilaisuuteen Floridaan 10. heinäkuuta.

Voi myös olla, että vaalit sujuvat hienosti, eikä mitään selkkauksia tule. Varmaa on vain se, tämä vuosi on monella tapaa poikkeuksellinen.

– Nämä ovat olleet teemoiltaan hyvin erikoiset vaalit, ja aivan erilaiset kuin mitä alkuvuodesta olisi kuvitellut.

– Ja tilanne voi kääntyä vielä täysin päälaelleen.