Perhe äimänä: 9-vuotias täysin terve tyttö kuoli koronaan Floridassa – jo viides alaikäinen uhri

Tyttö vietiin ensin sairaalaan, josta hänet kuitenkin käännytettiin takaisin.

9-vuotias terve tyttö kuoli koronaan Floridassa, uutisoi CNN.

Kimora Lynum eli "Kimmie" menehtyi 18. heinäkuuta Putnamin piirikunnassa. Viranomaisten mukaan hän on osavaltion nuorin koronan aiheuttamiin komplikaatioihin kuollut henkilö, jolla ei tiedetä olevan terveydellisiä ongelmia.

Tytön serkku kertoo, että Kimmien äiti oli vienyt hänet sairaalaan kovan kuumeen takia. Sairaala käännytti hänet takaisin kotiin, jossa hän lyyhistyi hetkeä myöhemmin. Serkku kuvailee tyttöä iloiseksi ja ilmiömäiseksi persoonaksi.

Perhe ei osaa sanoa, mistä Kimmie on saanut koronatartunnan. Hän vietti aikansa kotona, eikä ole käynyt koulussa tai kesäleireillä. Hänen äitinsä on testattu viruksen varalta, mutta tuloksia ei oltu vielä saatu lauantaina. Kunnan terveysviranomaisten mukaan tyttö ei ole ollut kontaktissa koronavirustapausten kanssa, eivätkä he ole tietoisia hänellä olleen sairauksia.

Kimmie on jo viides Floridassa koronaan menehtynyt alaikäinen. Tähän mennessä osavaltiossa todetuista koronatartunnoista 13,4 prosenttia on ollut alaikäisillä.

Floridassa oli perjantaina yli 379 00 tartuntaa. Osavaltiossa on toiseksi eniten todettuja koronatartuntoja Yhdysvalloissa. Eniten tapauksia on Kaliforniassa, ja New York on nyt kolmannella sijalla.