Espanja puolustautuu kesken kiihtyvän koronatilanteen – uudet tapaukset paikallisia ryppäitä, ministeri vakuuttaa maan olevan turvallinen

Britannian ilmoitus kiristää matkailurajoituksia uudelleen herätti närää kotimatkaansa tekevissä brittituristeissa.

Espanjan hallitus vakuuttaa, että maassa on turvallista niin paikallisille kuin turisteillekin. Britannia kiristi äkisti matkustusrajoituksia Espanjaan viikonloppuna, kun se ilmoitti, että maasta saapuvien matkailijoiden on asetuttava kahdeksi viikoksi karanteeniin.

Lisäksi Britannia kehotti välttämään tarpeetonta matkustamista Manner-Espanjaan, muttei sen ulkosaarille.

Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.

Britannian uusien määräysten vuoksi esimerkiksi matkanjärjestäjä TUI ilmoitti lopettavansa kaikki matkat Manner-Espanjaan toistaiseksi.

Espanja yrittää nyt vakuuttaa Britannian vähintään siitä, että se poistaisi Baleaarit ja Kanariansaaret karanteenilistoilta, kertoi ulkoministeri Arancha Gonzalez Laya.

Espanjan ulkoministeri Arancha Gonzalez Laya haluaa, että Britannia poistaa ulkosaaret Baleaarit ja Kanariansaaret karanteenilistoilta.

Hänen mukaansa koronavirusta esiintyy näissä kohteissa vähemmän kuin Britanniassa.

– Espanja on turvallinen, se on turvallinen espanjalaisille ja se on sitä turisteille, Gonzalez Laya totesi sunnuntaina.

Gonzalez Layan mukaan uudet koronavirustapaukset ovat paikallisia ryppäitä, ja ne ovat täydellisesti hallinnassa.

Espanjan koronavirustilanne on muuttunut taas huonompaan suuntaan viime viikkoina ja monilla alueilla on otettu käyttöön maskipakkoja. Useissa paikoissa, kuten Barcelonassa, ihmisiä on pyydetty pysymään kotonaan.

Useimmat uudet tapaukset ovat tulleet Kataloniassa ja sen naapurialueilla koillisessa Espanjassa.

Viime viikolla Norja palautti kymmenen päivän karanteenivaatimuksen Espanjasta palaaville matkailijoille. Ranska taas kehotti kansalaisiaan olematta matkustamaan Kataloniaan.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Espanjassa on kerrottu yli tuhannesta uudesta koronatapauksesta niin torstaina kuin perjantaina. Espanjassa on yhteensä yli 290 000 varmistettua koronavirustapausta ja yli 28 000 viruksesta johtuvaa kuolemaa.

Espanja haluaa pitää kiinni brittituristeista kynsin ja hampain. Viime vuonna yli viidennes kaikista Espanjan turisteista oli brittejä.

Britannian ilmoitus kahden viikon karanteenista Espanjasta palaaville tuli niin äkkiarvaamatta, että monet Britit kuulivat siitä kesken kotimatkansa.

– Tämä pilaa kaikkien suunnitelmat. Kaikki ovat nyt paniikissa, kertoi esimerkiksi Essexistä kotoisin olevan turisti Emily Harrison Reutersille. Hän valmistautui juuri lentämään takaisin kotiinsa Madridista.

Brittituristeissa herätti närää myös se, että kahden viikon karanteenimääräys koskee koko Espanjan alueelta tulevia, vaikka virustilanne on erilainen eri puolilla maata.

– Tämä on naurettavaa. Täällä ei ole melkein yhtään tartuntoja ja tartunnan saamisen todennäköisyys on paljon korkeampi, kun palaan takaisin Britanniaan, totesi 50-vuotias John Snelling, joka oli lomailemassa Menorcalla.

Britannian ulkoministeri Dominic Raab kutsui Britannian toimia ”reaaliaikaiseksi vastaukseksi” siihen, että koronavirustapaukset ovat lisääntyneet Espanjassa.

– Emme voi pyydellä anteeksi. Meidän täytyy pystyä tekemään nopeita päätöksiä, hän sanoi Sky Newsille.