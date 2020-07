Le Monde: Nantesin katedraalipalosta jo aiemmin kuulusteltu mies on tunnustanut sytyttäneensä katedraalin tuleen

Katedraalin tuhoutuneet urut ehtivät nähdä niin Ranskan vallankumouksen kuin toisen maailmansodan.

Ranskassa Nantesin katedraalipalosta jo aiemmin kuulusteltu 39-vuotias mies on tunnustanut sytyttäneensä katedraalin tuleen, kertoo ranskalaislehti Le Monde. Mies oli otettu lauantaina uudelleen kiinni. Uutistoimisto AFP kertoo, että syyttäjän mukaan katedraalissa vapaaehtoisena työskennellyt mies on saanut syytteet tapahtumista ja on nyt tutkintavankeudessa.

Syyttäjä Pierre Sennesin mukaan miehen motiivi teolle ei ole tiedossa. Hänellä ei ole rikosrekisteriä ennestään.

– Asiakkaani tekee yhteistyötä poliisin kanssa. Hän katuu katkerasti tapahtunutta, ja asian tunnustaminen oli hänestä huojentavaa. Hän on kovissa tunnontuskissa ja tapahtumien suuruusluokan musertama, kertoo epäillyn asianajaja Quentin Chabert lehdelle.

Pidätetty oli jo aiemmin ollut kuulusteltavana palosta, mutta hänet oli ehditty vapauttaa viikko sitten. Silloin hänen asianajajansa kertoi, että mikään ei suoraan yhdistänyt hänen asiakastaan tulipaloon.

Tulipalo syttyi kolmesta eri paikasta katedraalin sisällä joitakin tunteja sen jälkeen, kun mies oli sulkenut kirkon yön ajaksi. Mies oli toiminut avustajana Nantesin hiippakunnassa yli neljä vuotta.

Tulipalossa viime viikon lauantaina tuhoutuivat historiallisen kirkon yli 400 vuotta vanhat urut sekä kirkon rakenteita. Urut olivat selviytyneet muun muassa Ranskan vallankumouksesta ja toisen maailmansodan pommituksista. Tulipalossa tuhoutui myös useita korvaamattoman arvokkaita esineitä ja maalauksia sekä lasimaalauksia, joissa oli säilynyt lasia 1500-luvulta.

Pyhän Pietarin ja Paavalin katedraalin rakentaminen Nantesissa alkoi 1400-luvulla ja jatkui aina 1800-luvulle saakka.

Viime vuoden huhtikuussa tuhoisa tulipalo syttyi kuuluisassa Notre Damen katedraalissa Pariisissa. Katedraalin palon on arveltu syttyneen tupakantumpista tai sähkölaitteen viasta.