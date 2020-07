Maailmalla on tähän päivään mennessä todettu yhteensä yli 16 miljoonaa koronavirustartuntaa, kertovat uutistoimisto AFP:n virallisten lähteiden pohjalta tekemät laskelmat.

Yli puolet tartunnoista on todettu Etelä- ja Pohjois-Amerikassa sekä Karibialla. Kaikkiaan liki 650 000 ihmistä on kuollut virukseen liittyen.

Eniten tartuntoja on todettu Yhdysvalloissa, jossa niitä on tiedossa 4,2 miljoonaa. Kuolemantapauksia maassa on ollut lähes 150 000.

Euroopassa on tiedossa noin 3,1 miljoonaa tartuntaa ja lähes 210 000 kuollutta.

Pandemian leviäminen on jatkanut kiihtymistään. Tartuntatapauksista on todettu heinäkuun aikana yli 5 miljoonaa.