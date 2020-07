Yhdysvalloissa päivittäisiä tartuntoja oli perjantaina yli 70 000 jo toista päivää peräjälkeen.

Vaikka monet maat ovat saaneet omat koronavirusepidemiansa kuriin, globaalisti pandemia jyllää yhä voimakkaampana kuin koskaan. Viikonlopun saapuessa oli rikottu uusi ennätys vuorokauden aikana todettujen uusien tartuntojen määrässä.

Sekä torstaina että perjantaina maailmalla todettiin molempina yli 280 000 uutta tartuntaa. Torstain luku 284 661 oli toistaiseksi suurin tartuntamäärä koko pandemian ajalta, kertoo uutistoimisto AFP:n laskenta.

Baseballin Major League alkoi pari päivää sitten, ilman yleisöä. Tavallisesti massiivisten urheilutapahtumayleisöjen puuttumien piti monen liikkeen ovet kiinni esimerkiksi baseball-stadionin ympäristössä eteläisessä Bronxissa.

Koko maailman noin 15,8 miljoonasta vahvistetusta tartunnasta lähes kolmasosa on todettu heinäkuussa. Määrällisesti pahiten kärsinyt maa on noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvallat, jossa on todettu 4,1 miljoonaa tartuntaa ja yli 145 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Perjantai oli jo 11. päivä peräjälkeen, kun Yhdysvalloissa on varmistettu yli 60 000 uutta päivittäistä tartuntaa, ja toinen päivä peräjälkeen, jolloin tartuntoja oli yli 70 000.

Perässä tulee noin 212 miljoonan asukkaan Brasilia, jossa on todettu lähes 2,3 miljoonaa tartuntaa sekä yli 85 000 tautiin liitettyä kuolemaa, käy ilmi Johns Hopkins -yliopiston tietokannasta.

Nuori nainen kulki Brasilian Sao Paulossa graffitin ohi, jossa kuvataan maailma kamppailemassa koronavirusta vastaan.

Brasilian Bolsonaro kiittää malarialääkettä paranemisestaan

Sekä Yhdysvalloissa että Brasiliassa valtaa pitää oikeistopopulistinen presidentti, joka on saanut kritiikkiä riittämättömistä toimista pandemiaa vastaan.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on jatkuvasti vähätellyt viruksen vaarallisuutta ja verrannut sen aiheuttamaa tautia ”pikku flunssaan”.

Maskia käyttävä nainen kuvattiin Rio De Janeirossa.

Bolsonaro piti kiinni linjastaan siitä huolimatta, että reilun kahden viikon ajan hän on itse sairastanut tautia. Lauantaina Bolsonaro kuitenkin julkisti Twitterissä saaneensa negatiivisen tuloksen koronavirustestistä.

Bolsonaro kiitti toipumisestaan malarialääke hydroksiklorokiiniä, jonka tehoa koronavirusta vastaan ei ole tieteellisesti todistettu potilaskokeissa.

Chicagossa osoitettiin aiemmin tällä viikolla mieltä opettajien turvallisuuden puolesta. ”Etänä opettaminen on vaikeaa, haudasta opettaminen mahdotonta” luki mielenosoittajan kyltissä.

Amerikan mantereen vielä painiessa pandemian ensimmäisen aallon kanssa Euroopassa pelätään toista aaltoa tartuntamäärien lähdettyä useissa maissa kasvuun.