”Painon pudottaminen, rehellisesti sanottuna, on yksi tapa, jolla voit vähentää omaa riskiäsi kuolla koronavirukseen”, pääministeri Boris Johnson on sanonut.

Ison-Britannian hallitus haluaa panna täytäntöön tiukat säännöt siitä, miten roskaruokaa saa mainostaa. Maassa saatetaan pian kieltää pikaruokamainokset radiossa, verkossa ja televisiossa ennen kello 21.

The Guardianin lähteiden mukaan roskaruoan mainossäätelyn kärkimiehenä touhuaa pääministeri Boris Johnson. Aiemmin Johnson on kritisoinut muun muassa sokeriveroa, mutta hänen on kerrottu muuttaneen mieltään jouduttuaan tehohoitoon covid-19-taudin takia huhtikuussa. Pääministerin kerrotaan syyttäneen paino-ongelmiaan siitä, että hän sairastui koronatautiin niin rajusti. Myös tutkimusten mukaan liikalihavuuden on todettu olevan yksi avaintekijä siinä, miten vakavasti covid-19-tautiin sairastutaan.

Britannian yleisradioyhtiön BBC:n mukaan Johnson on hiljattain sanonut, että brittien pitää pudottaa painoa suojautuakseen koronaviruksen toiselta aallolta.

– Lihavuus on yksi todellisista riskitekijöistä. Painon pudottaminen, rehellisesti sanottuna, on yksi tapa, jolla voit vähentää omaa riskiäsi kuolla koronavirukseen, Johnson on todennut.

Pääministeri Boris Johnson joutui tehohoitoon koronan takia huhtikuussa.

Guardian kertoo Johnsonin sanoneen myös, että ”meistä tulee onnellisempia, terveempiä ja kestävämpiä covid-19:n kaltaisille sairauksille, jos pystymme torjumaan liikalihavuutta”.

National Obesity Forumin tiedottaja Tam Fry totesikin BBC:lle, että Boris Johnsonin kokemus St Thomasin sairaalasta on todennäköisesti ollut ”game changer” eli käännekohta hän asenteeseensa.

– Tällaista kieltoa ei aikaisemmin ole ollut olemassa, mutta sille täytyy antaa mahdollisuus – ja jos jonkun ajan kuluttua todetaan, ettei se ole kovinkaan tehokasta, niin ehkä kielto voidaan lopettaa, Fry sanoi.

TV-lähetysorganisaatiot ovat aiemmin kertoneet, että jos roskaruoan mainonta kielletään ennen ilta-aikaa, se tulee maksamaan heille yli 200 miljoonan punnan (noin 220 miljoonan euron) tuotot vuosittain. Ruoskaruoaksi lasketaan tuotteet, joissa on runsaasti suolaa, rasvaa ja sokeria.

Mainostajat ovat puolestaan todenneet tutkimustietoon vedoten, että roskaruokamainosten kielto ennen kello 21 auttaa vain hyvin vähän lasten ylipaino-ongelmaan. Mainostoimistot ovat myös varoittaneet siitä, että kiellolla voi olla merkittäviä vaikutuksia muun muassa talouteen ja työllisyyteen.

The Guardianin ja BBC:n tietojen mukaan Ison-Britannian hallitus vielä viimeistelee päätöstään ja tiedottanee siitä sunnuntaina tai viimeistään ensi viikolla. Yksi asia, jota vielä mietitään, on se, pitäisikö epäterveellisissä elintarvikkeissa olla jokin nykyistä näkyvämpi merkki. Myös joitain ravintoloita saatetaan vaatia ilmoittamaan ruoka-annosten kalorimäärät ruokalistoissaan.

Britannia on Euroopan kärjessä koronakuolemien määrässä. Maassa on todettu Johns Hopkinsin yliopiston tietokannan mukaan lähes 299 000 koronatapausta ja yli 45 500 kuolemaa. Osasyiksi korkeaan koronakuolleisuuteen on arvioitu muun muassa sitä, että moni britti on ylipainoinen, sekä sitä, että kakkostyypin diabetes ja korkea verenpaine ovat maassa yleisiä ongelmia.

Skynews raportoi, että Englannissa vuonna 2017 tehdyn terveystutkimuksen mukaan 28,7 prosentilla aikuisista englantilaisista painoindeksi on yli 30, mikä tarkoittaa vähintään merkittävää lihavuutta. Lisäksi 35,6 prosenttia aikuisista on ylipainoisia, eli heidän painoindeksinsä on 25–30.

Lasten liikalihavuus oli vuonna 2018 kasvanut Englannissa kolmanneksella vuoteen 2006 verrattuna. Useampi kuin joka viides oppilas on Englannissa ylipainoinen ala-asteen loppuun mennessä.