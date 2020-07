Yhdysvaltalaistutkimus havaitsi 21 lääkettä, jotka saattavat hillitä koronavirusta

Erityisesti neljä lääkettä antoivat lupaavia tuloksia.

Tuore tutkimus havaitsi 21 eri lääkettä, joilla voitaisiin mahdollisesti hillitä koronavirusinfektiota, Medical Express uutisoi. Tutkimuksen toteutti yhdysvaltalainen Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute.

Tutkimusryhmä seuloi 12 000 lääkkeen joukosta lääkkeitä, jotka voisivat estää koronviruksen replikaation, eli kahdentumisen viljellyissä soluissa. Tutkimusryhmä testasi lääkkeitä tutkimalla virusten saastuttamien keuhkojen koepaloja ja testaamalla lääkkeiden kumuloivaa vaikutusta koronapotilaiden hoitoon käytettävän remdesiviirin kanssa. Tutkijat arvioivat myös lääkeannosten ja viruksenvastaisen toiminnan suhdetta.

Tutkimusryhmä havaitsi, että 21 lääkettä vaikuttavat tehoavan pitoisuuksissa, jotka voidaan turvallisesti saavuttaa potilailla. Erityisesti neljän näistä yhdisteistä havaittiin kumuloivan remdesiviirin vaikutuksia. Remdesiviiri on lyhentänyt oireiden kestoa joillakin koronapotilailla, mutta kaikille lääkkeestä ei ole ollut apua. 21:stä lääkkeestä kahdella on jo hyväksyntä markkinoille ja moni muistakin lääkkeistä on jo osallistunut kliinisiin tutkimuksiin.

Erityisesti klofatsimiini, hanfangchin A, apilimod ja ONO 5334 -nimiset lääkkeet edustavat tutkijoiden mukaan parhaita lyhyen aikavälin vaihtoehtoja tehokkaalle koronan hoitamiselle.

Nyt havaituista potentiaalisista lääkkeistä toimivia yhdistelmiä on siirrytty testaamaan eläimillä ja ihmiskudoksilla.