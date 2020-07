Yhdysvalloissa jälleen yli 70  000 uuden koronavirustartunnan päivä

Yhteensä maassa on todettu 4,1 miljoonaa tartuntaa ja yli 145 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Yhdysvalloissa on ollut jälleen yli 70 000 uuden koronavirustartunnan päivä. Kuluneen vuorokauden aikana on vahvistettu 73 795 uutta tartuntaa. Asia selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta, jonka luvut on tarkistettu perjantaina paikallista aikaa eli aikaisin lauantaiaamuna Suomen aikaa.

Yhteensä maassa on todettu 4,1 miljoonaa tartuntaa ja yli 145 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Kuluneen vuorokauden ajalta kirjattiin yli 1 100 uutta koronakuolemaa.

Perjantai oli nyt jo 11. päivä peräjälkeen, kun Yhdysvalloissa on varmistettu yli 60 000 uutta päivittäistä tartuntaa.