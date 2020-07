Yhdysvaltain viranomaiset menivät Kiinan Houstonin-konsulaattiin voimakeinoja käyttäen – henkilökunta poistui aiemmin

Konsulaatin sulkeminen on kiristänyt Kiinan ja Yhdysvaltojen välejä entisestään.

Yhdysvaltain viranomaisten on nähty menevän voimakeinoja käyttäen sisälle Kiinan Houstonissa sijaitsevaan konsulaattiin, Reuters kertoo. Viranomaiset kävivät sisälle pian konsulaatille asetetun sulkemistakarajan jälkeen. Miehet eivät Reutersin mukaan vastanneet toimittajien kysymyksiin siitä, keitä he olivat.

Viranomaiset kävivät voimakeinoin sisälle konsulaatin takaovesta. Aiemmin samojen miesten oltiin nähty lukitsevan konsulaatin etuovea riippulukolla.

Reutersin silminnäkijä oli nähnyt konsulaatin henkilökunnan poistuvan rakennuksesta autoilla pian kello neljän jälkeen, joka oli asetettu takarajaksi konsulaatin sulkemiselle.

Media seurasi Kiinan Houstonin-konsulaatin sulkemista.

Kiina määräsi perjantaina Yhdysvaltoja sulkemaan konsulaattinsa Chengdussa vastauksena Yhdysvaltojen määräykseen sulkea Kiinan Houstonin-konsulaattinsa. Chengdussa henkilökunta on pakannut tavaroitaan mielenosoittajien huutaessa ulkopuolella.

Kiinan käsky sulkea Chengdun kaupungissa sijaitseva Yhdysvaltain konsulaatti jatkoi Kiinan hallinnon ”silmä silmästä” -käytäntöä Yhdysvaltain hallinnon toimiin. Kiina oli uhannut kostoa sen jälkeen, kun Trumpin hallinto oli antanut Kiinalle aikaa 72 tuntia luopua konsulaatistaan Texasin kaupungissa.

Poliiseja Yhdysvaltain Chengdun-konsulaatilla.

Konsulaatin sulkeminen kärjisti tilannetta

Yhdysvaltain ja Kiinan välit ovat olleet kireät jo pidempään, mutta tilanne pingottui entisestään Houstonin konsulaatin sulkemismääräyksen jälkeen.

Torstaina Yhdysvaltain oikeusministeriö myös ilmoitti neljän kiinalaistutkijan pidätyksistä ja heihin kohdistuvista syytteistä. Tutkijat ovat työskennelleet yhdysvaltalaisyliopistoissa.

Nelikkoa syytetään viisumipetoksista, sillä heidän väitetään valehdelleen kytköksistään Kiinan kommunistipuolueeseen sekä maan asevoimiin eli Kansan vapautusarmeijaan.

Torstaina Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo julisti, että Kiinan Houstin-konsulaatti oli vakoilukeskus, jonka avulla Kiina on hankkinut laittomasti haltuunsa yhdysvaltalaisyritysten kauppasalaisuuksia. Pompeo kävi torstaina Kiinaa vastaan Kaliforniassa pitämässään puheessa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo.

– Me emme voi enää olla piittaamatta maidemme välisistä perustavanlaatuisista poliittisista ja ideologisista eroavaisuuksista, Pompeo sanoi.

Pompeon mielestä Kiina on käyttänyt Yhdysvaltain ja muiden länsimaiden jalomielisyyttä itsekkäästi hyväkseen edellisten neljän vuosikymmenen aikana. Edellä mainittuna ajanjaksona Aasian suurvalta on pannut toimeen uudistuksia ja maasta on tullut merkittävä tekijä maailmantaloudessa.

Ulkoministeriltä satoi kritiikkiä niin Yhdysvaltain aiemmille hallinnoille kuin yhdysvaltalaisyrityksillekin niiden suhtautumisesta Kiinaan. Yhdysvaltalaisyritykset ovat esimerkiksi olleet hänen mielestään liian myötämielisiä Kiinan vaatimusten edessä.

Pompeo kertoi Kiinan rikkoneen kansainvälisiä sitoumuksia muun muassa Hongkongin erityishallintoalueen autonomian ja Etelä-Kiinanmeren osalta. Kiinan on pettänyt lupauksensa Pompeon mukaan myös siinä, ettei se ollut suorasukainen koronavirusepidemian lähtökohdista.

Trumpin hallinto on syytellyt Kiinaa maailmanlaajuisesta koronapandemiasta, joka on runnellut erityisen pahasti Yhdysvaltoja, jossa on määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa.

Trump puhuu koronaviruksesta toistuvasti "Kiina-viruksena".