Hagia Sofiassa asuu pörröinen julkkis, joka ei ymmärrä rukoilun päälle – paikalliset huolestuivat ”Glin” kohtalosta

Hagia Sofiassa asuvalla Gli-kissalla on yli 57 000 seuraajaa Instagramissa. Häntä on silittänyt muun muassa Yhdysvaltain entinen presidentti.

Mutta miten käy Glin? Tämä kysymys on ollut monien paikallisten huulilla, kun Turkin Istanbulin tunnetuimpiin nähtävyyksiin kuuluva Hagia Sofia päätettiin muuttaa museosta moskeijaksi.

Hagia Sofia nimittäin on Glin koti – kaikki paikalla käyneet tietävät sen. Gli on kissa, mutta ei suinkaan mikään tusinatapaus. Glillä on paitsi hyvin veikeä naama, myös yli 57 000 seuraajaa Instagramissa.

Taitavasti poseeraava Gli saisi monen ammattimallinkin kalpenemaan rinnallaan.

Vihreäsilmäisestä Glistä on tullut jo nähtävyys itsestään, ja julkisuus on tuonut mukanaan vaikutusvaltaisia ystäviä. Gli on tavannut kotonaan muun muassa Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman, kun tämä vieraili Istanbulissa vuonna 2009. Vierailullaan Obama rapsutti Glitä korvan takaa.

Nyt Glin koti on kuitenkin suurten muutosten edessä. Huolestuneet fanit saavat silti huokaista helpotuksesta. Presidentin tiedottaja Ibrahim Kalin kertoi Reutersille, että niin Gli kuin muutkin Hagia Sofian kissa-asukkaat saavat jäädä kotiinsa entiseen tapaan, vaikka museo muuntuukin moskeijaksi.

– Kissasta on tullut hyvin kuuluisa ja siellä on muita, joista ei ole vielä tullut yhtä kuuluisia. Kissa saa pysyä paikalla sekä myös kaikki muut kissat ovat tervetulleita moskeijoihimme, Kalin sanoi.

Uutinen oli erityisen iloinen museo-opas Umut Bahcecille, joka on Gli-kissan viestintäassistentti, eli Instagram-sivun ylläpitäjä.

– Aloin huomata Glin joka päivä, kun menin Hagia Sofiaan, koska Gli poseerasi ihmisille kuin malli, hän kertoo Reutersille.

– Saan ihmisiltä viestejä, joissa sanotaan ’Gli, me tulemme Istanbuliin katsomaan sinua’. Tämä on erittäin mukava tunne.

Museo-opas Umut Bahceci ylläpitää Glin Instagram-tiliä.

Istanbul on tunnettu kissoistaan. Niistä on tehty jopa oma dokumenttielokuvansa. Rakkaus kissoihin yhdistää kaupunkilaisia: kadun asukkaista pidetään yhdessä huolta. Myös moskeijoissa kissat ovat tuttu näky.

Myös Glin kodilla Hagia Sofialla on pitkä historia. Se valmistui kirkoksi vuonna 537 ja siitä tuli pian Bysantin valtakunnan tärkein kirkko. Rakennuksesta tuli katolinen kirkko 1200-luvulla, kun ristiretkeläiset valtasivat Istanbulin, eli silloisen Konstantinopolin. Se palautettiin ortodoksiseksi kirkoksi muutama vuosikymmen myöhemmin. Kun osmanit valtasivat kaupungin vuonna 1453, Hagia Sofia muutettiin moskeijaksi ja useat kirkon seiniä koristaneista kuvista peitettiin. Hagia Sofia toimi moskeijana aina vuoteen 1934 asti, jolloin presidentti Kemal Atatürk määräsi moskeijasta museon.

Nyt Hagia Sofiasta tuli taas moskeija presidentti Recep Tayyip Erdoganin allekirjoittamalla säädöksellä.