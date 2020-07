Näin EU-maiden johtajat esittelivät kansalleen elpymispaketin – Espanjan pääministeri sai aplodit, nuuka nelikko varovaisempi

EU-johtajista osa hehkutti elpymispakettia ja budjettia, osa oli sanoissaan varovaisempia.

Eurooppa-neuvostossa hyväksyttiin tiistaina neljä päivää kestäneiden neuvottelujen jälkeen mittava elpymispaketti ja monivuotinen budjetti. Elpymispaketin tarkoituksena on auttaa koronapandemiasta kärsineitä jäsenmaita.

Neuvottelujen jälkeen EU:n jäsenmaiden johtajat ovat korostaneet onnistumisiaan, mutta todenneet myös, ettei kaikesta päästy yhteisymmärrykseen.

Saksaa ja Ranskaa on pidetty EU-sovun voittajina. Molempien maiden johtajat ylistivätkin sopimusta.

Saksan liittokansleri Angela Merkel totesi neuvottelujen osoittavan, että EU on yhden sen isoimman kriisin aikana kykenevä tekemään yhteistyötä.

– Tämä on tärkeä signaali Euroopan rajojen ulkopuolellekin, että EU kaikkine eri taustoineen, pystyy ryhtyä toimiin, Merkel sanoi yhteisessä tiedotustilaisuudessa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Macron ja Merkel pitivät yhteisen tiedotustilaisuuden, kun EU-johtajat pääsivät sopuun.

Macron hehkutti neuvottelujen lopputulosta vielä palattuaan takaisin Ranskaan. Macronin mukaan kyse on ”tärkeimmästä hetkestä sitten euron luomisen,” Le Figaro kertoo.

Emmanuel Macron ylisti elpymispakettia.

Macron korosti, että Ranska saisi elpymispaketin myötä miljardeja euroja, jotka käytetään esimerkiksi nuorten työllistämiseen, pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseen ja turismiin

Myös Italia kehui sopimusta. Maan pääministeri Giuseppe Conten mukaan elpymispaketti ”suojelee Italian arvokkuutta”. La Repubblican mukaan pääministeri myös totesi elpymispaketin vahvistavan hallitusta.

Giuseppe Conten mukaan Italian arvokkuus on turvassa.

Keskiviikkona Conte kertoi parlamentin ylähuoneelle, että tuore budjetti ja elpymispaketti suojelevat rahaliittoa ja EU:n sisämarkkinoita.

– Tiistaisen päätöksen myötä EU on avautunut uudelle perspektiiville yhtenäisen ja laajan Euroopan hyväksi... se on ainoa mahdollinen tie sisämarkkinoiden identiteetin suojelemiseksi ja rahaliiton vakauden säilyttämiseksi.

El País uutisoi elpymispaketista ja pääministeri Sanchézin kommenteista.

Espanjan pääministeri Pedro Sanchéz sanoi neuvottelujen jälkeen olevansa 95-prosenttisen tyytyväinen lopputulokseen, koska Espanja on saamassa haluamansa 140 miljardin euron paketin ja vain hieman vähemmän avustuksia kuin se haki.

– Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö tänään olisi kirjoitettu yhtä EU:n historian loistavimmista sivuista, pääministeri totesi El Páisin mukaan.

Espanjan Pedro Sanchéz oli tyytyväinen elpymispakettiin.

Espanjalaisen 20minutosin julkaisemassa videossa näkyy, kuinka Sanchéz sai ministereiltään aplodit palattuaan takaisin Brysselistä Espanjan kannalta hyvän sopimuksen kanssa.

Unkarin pääministeri Viktor Orbán piti neuvottelujen jälkeen yhteisen lehdistötilaisuuden Puolan pääministerin Mateusz Morawieckin kanssa. Orban sanoi pääministerin kanslian sivuilla julkaistun puheen mukaan, että maat onnistuneesti torjuivat kaikki yritykset yhdistää kaksi tärkeää asiaa: EU-rahoituksen ja oikeusvaltioperiaatteen. Orbanin mukaan on kuitenkin tärkeää palata oikeusvaltioperiaatteeseen ja sen tarkoituksen selventämiseen lähitulevaisuudessa.

– Näissä neuvotteluissa saavutettu menestys osoittaa, että mikäli yhdistämme voimat, kukaan vastustaja ei voi meitä voittaa.

Unkarilainen 24.hu-uutissivusto uutisoi Orbánin kommenteista koskien elvytyspakettia.

Orban ja Morawiecki pitivät onnistumisina myös Länsi-Balkanille suunnattujen avustusten tasoa.

– Meidän, Euroopan unionin, pitää olla siellä, Morawiecki sanoi.

Morawieckin mukaan, jos EU ei tukisi Länsi-Balkania, tyhjiön täyttäisivät valtiot kuten Venäjä, Turkki tai Kiina.

Reutersin mukaan Puola ja Unkari eivät voi julistaa täyttä voittoa, sillä toisin kuin pääministerit antavat ymmärtää, eivät rahoituskysymykset ole täysin erillään oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta.

Viktor Orbánin mukaan myös Unkari hyötyy elpymispaketista.

Hieman varovaisempia kehuissaan olivat ”nuukan nelikon edustajat”.

Esimerkiksi nuukaan nelikkoon yhdessä Itävallan, Ruotsin ja Tanskan kanssa kuuluvan Hollannin pääministeri Mark Rutte vältti suuria sanoja kertoessaan elpymispaketista kotimaassaan, hollantilainen De Volkskrant kuvaili.

– Lopputulos on hyvä paketti, joka suojelee hollantilaisten etuja ja tekee Euroopasta vahvemman ja sitkeämmän, Rutte twiittasi heti kokouksen jälkeen.

Ruotsin pääministeri Stefan Löfven kutsui neuvotteluja vaikeiksi, mutta oli tyytyväinen niiden lopputulokseen. Löfven nosti esille Expressenin mukaan kokouksen jälkeen Ruotsin ja muiden nuukan nelikon saamat miljardien eurojen maksupalautukset ja sen, että ensimmäistä kertaa oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen on yhdistetty rahoitukseen.

Löfvenin mukaan neuvottelut olivat vaikeat, mutta hän oli tyytyväinen kompromissiin.

Löfvenin väite siitä, että rahoitus on sidottu oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen, on kuitenkin kyseenalaistettu, Aftonbladet kertoo. Vasemmistopuolue on sanonut tekevänsä perustuslakivaliokunnalle ilmoituksen, sillä puolueen mukaan huippukokouksessa sovittu paketti ja budjetti heikentävät mahdollisuuksia pidättää rahoitusta, jos oikeusvaltioperiaatetta ei noudateta.