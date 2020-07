Talouslehti arvioi: Brexit on pian maksanut Britannialle enemmän kuin 47 vuoden EU-maksut

Talouslehti Business Insider on laskenut, että vuoden loppuun mennessä brexitin hintalappu on jo 200 miljardia puntaa.

Brexit eli Britannian eroaminen Euroopan unionista ei ole halpaa hommaa. Yhdysvaltalainen talouslehti Business Insider on laskenut, että brexit on pian maksanut Britannialle enemmän kuin kaikki EU-maksut yhteensä kuluneen 47 vuoden ajalta.

Britannia liittyi Euroopan unioniin vuonna 1973.

Brexitin on arvioitu maksaneen Britannian taloudelle noin 200 miljardia puntaa (noin 220 miljardia euroa) menetettynä talouskasvuna vuoden loppuun mennessä. Tähän mennessä lasku on Bloombergin mukaan jo 130 miljardia puntaa. Taloustieteilijä Dan Hansonin analyysissa todetaan, että epävarman tilanteen takia Ison-Britannian talous on nyt 3 prosenttia pienempi kuin se olisi voinut olla, jos brexit ei olisi mennyt äänestyksessä läpi.

Yhdistyneen kuningaskunnan alahuoneen arvion mukaan Ison-Britannian kokonaispanostus EU:n budjettiin vuosina 1973–2020 on 215 miljardia puntaa inflaatioon suhteuttamisen jälkeen. Näin ollen brexit-lasku ohittaa pian 47 vuoden EU-maksut, jotka olivat yksi brexitiä kannattavien pääargumenteista siihen, miksi EU:sta pitäisi erota.

Yritysten luottamus ja investoinnit ovat vähentyneet, joten vuotuisen talouskasvun on laskettu pudonneen noin yhteen prosenttiin kahdesta prosentista.

Hanson arvioi, että vuosien kuluessa brexitin vuotuiset kustannukset tulevat aina vain kasvamaan.

Kesäkuussa 2016 pidetyssä kansanäänestyksessä enemmistö briteistä, 52 prosenttia, äänesti EU-eron puolesta. Britannia erosi Euroopan unionista 31. tammikuuta 2020.