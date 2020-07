Kiina kosti konsulaattikärhämässä – määräsi Yhdysvaltain konsulaatin Chengdussa suljettavaksi

"Oikeutettu ja välttämätön vastaus Yhdysvaltain kohtuuttomiin toimiin."

Kiina määräsi perjantaina Yhdysvallat sulkemaan konsulaattinsa Lounais-Kiinan Chengdussa. Toimi oli Kiinan kosto siitä, että Yhdysvallat käski tiistaina Kiinaa sulkemaan konsulaattinsa Texasin Houstonissa.

– (Määräys Chengdussa olevan konsulaatin sulkemisesta oli) oikeutettu ja välttämätön vastaus Yhdysvaltain kohtuuttomiin toimiin. Nykyinen tilanne Kiinan ja Yhdysvaltain välisissä suhteissa ei ole se, mitä Kiina haluaa. Yhdysvallat on vastuussa kaikesta tästä, sanoi Kiinan ulkoministeriö lausunnossaan.

Myöhään perjantaina paikallista aikaa Chengdussa nähtiin parikymmentä poliisia, jotka olivat asettuneet konsulaatin edustalle. Itse rakennusta ympäröi vyötärön korkuinen katusulku, kertoi uutistoimisto AFP:n toimittaja. Paikalla valokuvia ottaneita ihmisiä poliisit käskivät hajaantumaan.

Pompeon mukaan Houstonin-konsulaatti oli vakoilukeskus

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo perusteli Houstonin-konsulaatin sulkemista sanomalla, että edustusto oli vakoilukeskus.

Republikaanisenaattori Marco Rubio puolestaan luonnehti Houstonin-konsulaattia "(Kiinan) kommunistisen puolueen Yhdysvalloissa toimivan vakoilijaverkoston ja vaikuttamisoperaatioiden keskeiseksi solmukohdaksi".

Kiina on kutsunut Yhdysvaltain esittämiä väitteitä pahansuovaksi panetteluksi.

Kiinan ulkoministeriön edustaja Wang Wenbin sanoi aiemmin, että Texasin-konsulaatin sulkemismääräys oli törkeä ja perusteeton siirto, joka sabotoi maiden väliset suhteet.

Kiinalainen tutkijanelikko pidätetty

Jännitteet ovat lisääntyneet viime päivinä useilla rintamilla maailman kahden suurimman talouden välillä.

Torstaina Yhdysvaltain oikeusministeriö ilmoitti neljään kiinalaistutkijaan kohdistuvista syytteistä. Ministeriön mukaan tutkijat ovat valehdelleet yhteyksistään Kiinan asevoimiin. Yksi nelikosta pakeni pidätystä Kiinan San Franciscossa olevaan konsulaattiin.

Ulkoministeri Pompeolta satoi kritiikkiä myös Yhdysvaltain aiemmille hallinnoille sekä yhdysvaltalaisyrityksille niiden suhtautumisesta Kiinaan. Yhdysvaltalaisyritykset ovat esimerkiksi olleet hänen mielestään liian myötämielisiä Kiinan vaatimusten edessä.

Kiistelyä koronasta ja Hongkongista

Yhdysvallat ja Kiina ovat viime aikana kiistelleet muun muassa Kiinan tavasta hoitaa koronaviruspandemiaa sekä Hongkongin tilanteesta.

Presidentti Donald Trumpin hallinto on syytellyt Kiinaa maailmanlaajuisesta koronapandemiasta, joka on runnellut erityisen pahasti Yhdysvaltoja, jossa on määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja koronaan liittyviä kuolemia koko maailmassa.

Trump puhuu koronaviruksesta toistuvasti "Kiina-viruksena".

Videopuhelussa Saksan ulkoministerin kanssa Kiinan ulkoministeri Wang Yi sanoi maansa yhä toivovan keskinäiseen kunnioitukseen perustuvia suhteita Yhdysvaltain kanssa. Samalla Wang kuitenkin sanoi maansa puolustavan päättäväisesti kansallista suvereniteettiaan ja arvokkuuttaan.

Yhdysvaltain hallinto on viime viikkoina lisännyt Kiinan vastaista retoriikkaansa ja ryhtynyt voimakkaampiin toimiin sitä vastaan. Monet tarkkailijat arvelevat näiden olevan osa Trumpin strategiaa äänten voittamiseksi marraskuun presidentinvaaleissa.