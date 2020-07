Perjantaina Englannissa alkaneen kasvomaskipakon rikkomisesta voi saada jopa sadan punnan sakot.

Euroopassa on todettu jo yli kolme miljoonaa koronavirustartuntaa. Monissa Euroopan maissa koronatartuntojen määrät ovat uudestaan nousussa, ilmenee Worldometer -sivustolta.

Espanjassa virustilanne pahenee kovaa vauhtia. Tilanne pysyi maassa kauan tasaisena, mutta tartuntojen määrä on lähtenyt jälleen nousuun heinäkuun loppupuolella. Tällä hetkellä tartuntoja on reilut 317 000 ja kuolemia yli 28 000.

Itävallan, Slovenian ja Sveitsin koronavirustapausten määrät ovat edellisen arvioinnin jälkeen kääntyneet kasvuun. Suomessa valtioneuvosto päätti torstaina palauttaa sisärajavalvonnan Suomen ja näiden kolmen maan väliseen liikenteeseen. Rajoitukset astuvat voimaan maanantaina 27. heinäkuuta.

Belgiassa tartuntojen määrät ovat kasvaneet. AFP uutisoi perjantaina, että maassa kuoli 3-vuotias lapsi. Terveysviranomaisten mukaan Belgiassa kuolee joka päivä keskimäärin kolme ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Viikkotasolla uusien tartuntojen lukumäärä nousi peräti 89 prosenttia.

Belgiassa tartuntoja on todettu reilusti yli 64 000 ja kuolemia 9 800, ilmenee Johns Hopkins University & Medicine -sivustolta.

Euroopan suurimmat tartuntaluvut ovat luonnollisesti väkiluvultaan isoimmissa maissa. Italiassa koronatartuntoja on todettu reilut 245 000 ja kuolemia yli 35 000. Saksassa tapauksia on löydetty yli 205 000 ja koronakuolemia on tullut päälle 9 100.

Myös Venäjällä tautitapauksia on ilmennyt runsaasti. Perjantaina tartunnat ylittivät 800 000 rajan ja kuolemat 13 000 lukeman. Torstaina uusia tartuntoja todettiin runsaat 5 800.

Torstaina Reuters uutisoi koronatartuntojen ja -kuolemien lukujen nousseen Ranskassa merkittävästi. Torstaina uusia tapauksia löydettiin lähes 1000 ja koronakuolemia oli 10. Tapausten määrä on kasvanut maassa kolmessa viikossa yli 66 prosenttia. Ranskan terveysviranomaisen mukaan syynä on ihmisten välinpitämättömyys rajoituksia kohtaan sekä lisääntynyt näytteiden otto.

Korona jyllää pahasti myös Romaniassa, jossa luvut ovat suuria asukaslukuun nähden. Tartuntoja on perjantaina yli 42 000 ja kuolemia päälle 2 100. Perjantain tilastojen mukaan Romaniassa on viimeisen 14 päivän aikana ilmennyt 54 tapausta 100 000 asukasta kohden. Suomessa vastaava luku on 1,5.

Selkeästi suurin tartuntamäärä asukasta kohden on kuitenkin Luxemburgissa, jossa luku on jopa 200,8. Tartuntatapauksia on maassa todettu yli 5 900 ja kuolemia 112.

Ruotsissa tartuntojen määrä on saatu laskuun. Viikolla 28 koronavirustapauksia oli 27 tartuntaa 100 000 asukasta kohti, kertoo Aftonbladet. Tällä hetkellä Suomi vaatii, että tartuntoja on löydetty viimeisen 14 päivän aikana alle kahdeksan 100 000 ihmistä kohti, ennen kuin se toivottaa ruotsalaiset tervetulleiksi maahan. Perjantaina Ruotsin luku oli 43.

Englannissa laajennettiin maskipakkoa perjantaista lähtien, kertoo BBC. Kasvomaskia tulee käyttää kaupoissa, supermarketeissa, kauppakeskuksissa, pankeissa ja postitoimistoilla.

Englannissa maskipakko on ollut voimassa julkisessa liikenteessä jo kesäkuun puolesta välistä lähtien. Nyt maskiin pitää pukeutua myös juna- ja bussipysäkeillä sekä lentokentällä.

Maskipakon rikkomisesta voi tulla jopa sadan punnan eli noin 110 euron sakot. Englannissa maskia ei kuitenkaan tarvitse käyttää paikoissa, joissa se on epäkäytännöllinen kuten kuntosalilla, ravintoloissa ja pubeissa. Siis syödessä paikan päällä maskia ei tarvitse pitää, mutta noutaessa take away-ruokaa sitä tulee käyttää.

Kasvomaskin käytön ohjeistukset vaihtelevat muissa Iso-Britannian osissa. Skotlannissa kasvomaskin käyttö on jo ollut pakollista julkisessa liikenteessä sekä kaupoissa, mutta esimerkiksi pankeissa tai ravintoloissa sitä ei vaadita.

Myöskään Walesissa ja Pohjois-Irlannissa maskipakko ei koske vielä kauppoja, mutta sitä tulee käyttää julkisessa liikenteessä, Pohjois-Irlannissa jo 10. heinäkuuta lähtien ja Walesissä ensi viikosta alkaen.

Tämän viikon maanantaista lähtien myös Ranskassa on täytynyt käyttää kasvomaskia kaikissa julkisissa sisätiloissa kuten kaupoissa, supermarketeissa ja pankeissa. Ilman maskia näissä tiloissa liikkuvalle voidaan antaa 135 euron sakko.

Myös Belgiassa pääministeri Sophie Wilmes ilmoitti torstaina uusista kasvomaskin käyttöpakoista, vaikka maan oli tarkoitus keventää rajoituksia ensi kuussa.

Kasvomaskia on käytettävä vastedes ulkotoreilla sekä vilkkailla ostosalueilla ja julkisten rakennusten esteettömissä osissa. Belgiassa on jo ennestään ollut pakko käyttää kasvomaskia muun muassa kauppojen sisätiloissa, elokuvateattereissa ja museoissa.