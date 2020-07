Ruotsin suurlähettiläs on saanut suomalaisilta koronapalautetta: postikortissa kehotettiin häpeämään

Ruotsin Suomen-suurlähettiläs Anders Ahnlid jättää pestinsä lähes neljän vuoden jälkeen. Hän kertoo saaneensa viikoittain palautetta suomalaisilta Ruotsin tavasta vastata koronakriisiin.

Ruotsin suurlähetystön edustusasuntoon johtavan, punaisella matolla päällystetyn porraskäytävän päässä odottaa suurlähettiläs Anders Ahnlid. Käden sijaan suurlähettiläs tarjoaa kyynärpäätä vieraille, joita on kuluneen kevään ja alkukesän aikana käynyt vain vähän.

17. elokuuta muissa tehtävissä aloittava Ahnlid, 60, jaksaa hymyillä, vaikka takana on ollut vaikea alkuvuosi.

Ahnlid saapui Ruotsin Suomen-suurlähettilääksi marraskuussa 2016. Ennen Suomen-suurlähettilään tehtävää Ahnlid oli toiminut kolme vuotta Ruotsin EU-suurlähettiläänä. Tuona aikana unioni ehti kohdata monta kriisiä: Itä-Ukrainan sodan, siirtolaiskriisin, brexit-kansanäänestyksen, terroristihyökkäyksiä, eurokriisin.

– Sen jälkeen tuntui hyvältä saada mahdollisuus tulla Suomeen. Oli hienoa päästä luomaan positiivista ja rakentavaa suhdetta kahden naapurimaan välillä. Lisäksi minusta oli hauskaa tulla Suomeen, sillä minulla on sukujuuria täällä. Suomi on aina tuntunut toiselta kotimaalta.

Ahnlidin isoäiti oli syntynyt Turussa ja hänen isänsä syntyi Helsingissä ennen kuin perhe muutti Ahnlidin ruotsalaisen isoisän kotimaahan. Ahnlid syntyi ja kasvoi Ruotsissa, mutta hän perheensä kanssa monet lapsuuden kesät Suomessa.

Ruotsin suurlähettiläs Anders Ahnlid virka-asunnossaan Pohjoisesplanadilla.

Siitä huolimatta, että Suomi oli osin tuttu maa, moni asia tuli suurlähettiläälle yllätyksenä.

– En esimerkiksi tiennyt uudesta Suomesta, joka on muodostumassa. On paljon nuoria yrityksiä, start up -yrityksiä, joilla on jopa kansainvälistä merkitystä. En myöskään ollut täysin ymmärtänyt, kuinka tiiviit meidän maiden väliset suhteet oikein ovat, ja kuinka paljon maidemme eri ministerit tapaavat.

Ahnlidin mukaan hän on suurlähettiläänä nähnyt, kuinka Suomen ja Ruotsin välinen suhde on vuosien varrella syventynyt entisestään. Ahnlid kehuu etenkin puolustusyhteistyötä, mutta myös yhteistyötä liike-elämässä, tieteessä ja tutkimuksessa, etenkin koskien biotaloutta ja vihreää energiaa.

Kunnes tuli pandemia.

Uuden koronaviruksen levitessä ympäri maailmaa monet valtiot sulkivat yhteiskuntansa ja rajansa. Suomikin laittoi rajat kiinni, ja Uusimaa eristettiin väliaikaisesti. Lisäksi koulut suljettiin, ihmisiä kehotettiin siirtymään mahdollisuuksien mukaan etätöihin, ja ravintolat saivat myydä ruokaa ainoastaan ulos.

Tukholmassa vietettiin kesää tiiviissä tunnelmassa kesäkuun lopulla.

Ruotsi valitsi toisenlaisen strategian. Perusohjeet olivat samat kuin Suomessa: kontakteja tuli vähentää ja fyysiseen etäisyyteen tuli pyrkiä, käsiä tuli pestä ja yskittäessä tulee yskiä hihaan. Peruskouluja ja päiväkoteja ei kuitenkaan suljettu. Ravintolat, yökerhot ja baarit saivat pysyä auki. Matkustamista suositeltiin välttämään, mutta rajoja ei suljettu.

Erilaisten tartuntatilanteiden takia Suomi ei myöskään lisännyt matkustusrajoituksia purettaessa Ruotsia niiden maiden listalle, joihin saa matkustaa ilman, että joutuu karanteeniin Suomessa.

– Oli varmasti luonnollista tietyllä tapaa, että valtiot ensin keskittyivät kansalliseen etuun ja kääntyivät sisään päin. Kaikki tekivät, mitä kokivat parhaaksi itsensä kannalta. Tämä oli täysin ainutlaatuinen, ennennäkemätön tilanne, josta kukaan ei tiennyt, miten se etenisi.

Ahnlidin mukaan täytyy kuitenkin muistaa, että Ruotsin hallituksen linja oli sama kuin Suomen eli säästää ihmishenkiä ja estää viruksen leviäminen yhteiskunnassa. Ruotsi vain valitsi erilaisia toimia tavoitteen saavuttamiseksi.

– Vielä on liian aikaista sanoa, mikä tapa oli oikein. On totta, että Ruotsissa on paljon enemmän kuolemia kuin Suomessa. Monet ovat kuolleet koronaviruksen aiheuttaman taudin seurauksena, ja se on suuri tragedia.

” Sain postikortin, jonka mukaan minun pitäisi ruotsalaisena virkamiehenä hävetä sen takia, mitä Ruotsissa on tapahtunut.

Suurlähettiläs kertoo saavansa viikoittain palautetta suomalaisilta Ruotsin tavasta vastata koronakriisiin.

– Sain postikortin, jonka mukaan minun pitäisi ruotsalaisena virkamiehenä hävetä sen takia, mitä Ruotsissa on tapahtunut, Ahnlid kertoo.

– Siinä taisi kuvana olla Schjerfbeckin maalaus.

Ahnlid ei usko pandemian vaikuttavan kuitenkaan suuresti Suomen ja Ruotsin väleihin. Hänen mukaansa Suomen ja Ruotsin viranomaiset ovat pitäneet säännöllisesti yhteyttä kriisin aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi hiljattain yhdessä Ruotsin kansanterveysviranomaisten kanssa tutkimuksen koulujen sulkemisen vaikutuksista.

Ruotsi on myös edelleen halukas tehostamaan paitsi puolustus- myös siviiliyhteistyötä.

– Minun ja Ruotsin toiveena on, että EU:ssa yhdessä opitaan toistemme virheistä ja onnistumisista pandemian hoidossa.

Anders Ahnlid ja hänen vaimonsa Åsa Ahnlid osallistuivat Ruotsin kansallispäivän menoihin vuonna 2017.

Vaikka kevät ja kesä ovat olleet vaikeita, jää Ahnlidille myös runsaasti hyviä muistoja Suomesta. Hän sanoo olevansa kiitollinen saatuaan olla mukana kehittämässä Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä. Hän pitää tärkeinä myös useita matkojaan ympäri Suomea.

– Matkat ovat olleet hyvin antoisia ja antaneet kuvan Suomesta, joka on hyvin toimiva yhteiskunta. Suomessa velvollisuuksiin suhtaudutaan vakavasti ja hyvin tuloksin.

Ahnlidin mukaan hän on vuosien varrella havainnut pieniä eroja suomalaisten ja ruotsalaisten välillä.

– Kyllä siinä on mahdollisesti perää, että suomalaiset ovat hiljaisempia kuin ruotsalaiset. Mutta se ei ole mikään iso tai tärkeä asia. Mielestäni kaikissa tärkeissä asioissa meillä on enemmän yhteistä. Meitä yhdistää esimerkiksi halu tehdä parhaamme hyvinvointiyhteiskunnan puolesta, jotta kaikista kansalaisista pidetään huolta ja liike-elämä tuottaa hyvinvointia.

– On ollut etuoikeus saada toimia Ruotsin Suomen-suurlähettiläänä, Ahnlid sanoo.