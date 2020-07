AFP: 3-vuotias tyttö kuoli koronaan Belgiassa

Koronatartuntojen määrä on maassa kasvussa.

Belgiassa kolmevuotias tyttö on kuollut koronavirukseen, kertoo uutistoimisto AFP.

Uusien tartuntojen määrän kasvu on herättänyt maassa huolta.

Terveysviranomaisten mukaan Belgiassa kuolee joka päivä keskimäärin kolme ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Hiljattain kuolleiden joukossa ovat taapero ja 18-vuotias.

– On totta, että nuoren ihmisen kuoleminen covid-19-tautiin on harvinaista, mutta on selvää, ettei kukaan ole immuuni, tiedottaja Boudewijn Catry kommentoi.

Viikkotasolla uusien tartuntojen lukumäärä nousi peräti 89 prosenttia.