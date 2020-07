Kiina määräsi Yhdysvallat sulkemaan konsulaattinsa Chengdussa

Ilmoitus oli odotettu vastaveto Kiinan Houstonin-konsulaatin sulkemiselle

Kiina on ilmoittanut, että Yhdysvaltain on suljettava konsulaattinsa Lounais-Kiinan Chengdun kaupungissa. Kiina ilmoitti tänään päätöksestä, joka on vastaveto Yhdysvaltain ilmoitukselle Kiinan Houstonin-konsulaatin sulkemisesta.

Kiina oli uhannut vastatoimilla, jos Yhdysvallat ei peruuta päätöstään.

Kiinan ulkoministeriö ilmoitti, että Chengdun konsulaatin luvan peruuttaminen on "laillinen ja välttämätön vastaus Yhdysvaltojen kohtuuttomiin toimenpiteisiin".

Jännitteet ovat lisääntyneet monin tavoin maailman kahden suurimman talouden välillä. Maiden suhteet heikkenivät entisestään sen jälkeen, kun Yhdysvallat määräsi aiemmin viikolla Kiinan sulkemaan Houstonin-konsulaattinsa.

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo on sanonut, että Kiinan konsulaatti Houstonissa oli vakoilukeskus. Pompeon mukaan Kiina on hankkinut edustustonsa avulla laittomasti haltuunsa yhdysvaltalaisten yritysten kauppasalaisuuksia.

Yhdysvaltain Chengdun-konsulaatti perustettiin vuonna 1985, ja sen verkkosivuston mukaan sillä on noin 200 työntekijää sekä noin 150 paikallista kiinalaista työntekijää.