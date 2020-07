Yhdysvaltalaismuseo julkaisi kuvan Kekkosesta ja Nixonista – presidentit tapasivat 50 vuotta sitten

Vuoden 1970 Yhdysvaltain vierailullaan presidentti Urho Kekkonen kiitteli amerikkalaisia vieraanvaraisuudestaan ja puhui turvallisuuden merkityksestä.

On heinäkuu vuonna 1970. Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon astelee portaita alas toivottamaan vieraansa tervetulleeksi. Autosta astuu ulos Suomen presidentti Urho Kekkonen. Hän on saapunut samaisena päivänä valtiovierailulleen Yhdysvaltoihin. Kekkonen on vain muutamaa päivää aiemmin vieraillut myös Neuvostoliitossa.

Nixon ja Kekkonen kättelevät. Heidät ikuistetaan valokuviin.

Tuosta presidenttien tapaamisesta tuli tänä torstaina kuluneeksi 50 vuotta. Vuosipäivän kunniaksi Richard Nixon -kirjasto julkaisi Twitterissä kuvan presidenttien tapaamisesta.

Kekkonen piti myös puheen presidentti Nixonin päivällisillä. Siinä hän kiitteli amerikkalaisia vieraanvaraisuudestaan ja puhui muun muassa Suomen kansan vapauden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin takaamisen tärkeydestä.

– Olen iloinen saadessani tilaisuuden kiittää Teitä tänään saamastani lämpimästä ja ystävällisestä vastaanotosta. Tiedän, että maittemme välillä vallitsevat suhteet ovat ilmaus ystävyydestä ja keskinäisestä ymmärtämyksestä. Sallikaa minun vakuuttaa Teille, Herra Presidentti, että me arvostamme erittäin suuresti Amerikan kansan ystävyyttä ja me tulemme tekemään oman osuutemme sen säilyttämiseksi tulevaisuudessa, Kekkonen sanoi puheessaan.

Presidentti Urho Kekkonen ja Yhdysvaltain presidentti Richard Nixon vuonna 1970.

Kekkonen oli vieraillut Yhdysvalloissa jo ennen Nixoniakin ja vierailut jatkuivat vielä tämän presidenttikauden jälkeenkin. Lokakuussa 1961 Kekkosta oli isännöinyt tuolloinen presidentti John F. Kennedy. Puolestaan elokuussa vuonna 1976 Kekkonen osallistui Yhdysvaltain itsenäisyyden 200-vuotisjuhliin. Presidenttinä oli tuolloin Gerald Ford.