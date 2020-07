Ruotsin valtionepidemiologi puolustaa edelleen maan kiisteltyä koronastrategiaa.

Ruotsin kiistellystä koronastrategista vastaava valtionepidemiologi Anders Tegnell puolustautuu norjalaisten asiantuntijoiden esittämää arvostelua vastaan. Kiista liittyy mahdollisesti syksyllä nähtävään koronaviruksen toiseen aaltoon ja kunkin maan väestön kykyyn ottaa se vastaan.

Norjalaisen Dagbladetin mukaan Tegnell totesi tiistaina lähetetyssä lausunnossa uskovansa Ruotsin selviävän toisesta aallosta paremmin kuin Norja, sillä Ruotsissa suurempi osa väestöstä olisi immuuni koronavirukselle taudin laajemman leviämisen seurauksena. Niin sanotun laumaimmuniteetin saavuttaminen on ollut keskeinen osa Ruotsin koronastrategia, jota Tegnell on puolustanut laajasta ja kasvavasta kritiikistä huolimatta.

Useat norjalaiset asiantuntijat ovat sittemmin arvostelleet Tegnellin lausuntoa. Norjalaislehti VG:n mukaan epidemiologi ja syöpätutkija Eiliv Lund kutsuu Tegnellin puheita ”arvauskilpailuksi”. Norjan terveysviraston apulaisjohtaja Espen Rostrup Nakstad taas kyseenalaistaa tartuntojen tuoman suojan Ruotsissa.

– Uudet tutkimukset osoittavat että immuniteetti ei välttämättä ole pitkäaikainen. Joten kuinka moni Ruotsissa on oikeasti immuuni ja ketkä heistä ovat sitä syksyllä, tästä meillä ei ole varmuutta, hän toteaa NRK:n haastattelussa.

Myös kansainvälisen terveydenhuollon emeritusprofessori Gunnar Kvåle ottaa norjalaisen Dagbladetin haastattelussa kantaa Tegnellin kommentteihin toteamalla, ettei viruksen leviäminen välttämättä suojaa väestöä taudin alkaessa levitä uudestaan. Hän myös kritisoi koko ajattelua, jossa koronavirusepidemiaa katsotaan useina toisiaan seuraavina aaltoina.

– Tegnell ja muut väittävät että vasta-aineiden määrä on Tukholman alueen väestössä suuri, ja on totta, että määrä on korkeampi kuin Oslossa ja muualla Norjassa. Mutta me emme tiedä, tarjoavatko havaitut vasta-aineet pysyvän suojan, ja on epätodennäköistä, että he pääsevät tasolle, joka teorian mukaan vaaditaan laumaimmuniteetin saavuttamiseen, Kvåle toteaa.

Haastattelussa häneltä kysytään, mitä hän on mieltä siitä että Tegnell kommentoi Norjan tilannetta julkisuudessa.

– En usko sillä olevan paljon merkitystä. Useimmat ihmiset sanovat, ettei hänellä ole nyt paljon uskottavuutta täällä päin, Kvåle heittää.

Norjan tunnetuimpiin terveysasiantuntijoihin kuuluva Kvåle sanoo uskovansa, ettei tilanne tule olemaan syksyllä pahempi Norjassa kuin Ruotsissa.

– Aika on meidän puolellamme. On todennäköistä että löydämme rokotteen ja meillä tulee olemaan enemmän tietoa paremmasta hoidosta, joten jos tartunnat lähtevät taas nousuun, niin olemme paremmin varustautuneita, Kvåle toteaa Dagbladetille.

Ruotsalaislehti Expressenin mukaan Tegnelliltä pyydettiin torstaina lehdistötilaisuudessa vastausta norjalaiskollegojen esittämään kritiikkiin.

– On aika selvää, että Ruotsin väestöllä on parempi perusimmuniteetti kuin norjalaisilla, ja että tämä auttaa paikallisissa tartuntojen leviämisissä tuhkarokon ja useiden lastentautien tuoman kokemuksen mukaan, Tegnell puolustautui.