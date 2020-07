Naisystävän epäillään auttaneen pääepäiltyä Christian Brückneriä muun muassa asuntomurtojen tehtailemisessa.

Viranomaiset uskovat pitävänsä käsissään ratkaisun avaimia Madeleine McCannin katoamistapauksessa, kertoo The Daily Mail. Poliisi epäilee, että henkilö, jonka kanssa pääepäilty Christian Brückner, 43, puhui puhelimessa juuri ennen Madeleinen katoamista, on hänen silloinen naisystävänsä Nicole Fehlinger, 43.

Fehlingerin henkilöllisyys paljastettiin viime perjantaina espanjalaisen televisiokanavan RTP:n Madeleinen katoamista käsittelevässä ohjelmassa. Hänen epäillään toimineen Brücknerin rikoskumppanina murroissa, joita tehtailtiin samalla alueella, mistä Madeleine McCann katosi.

Fehlingerin ei uskota liittyvän suoraan Madeleinen katoamiseen tai epäiltyyn murhaan, mutta hänellä toivotaan olevan ratkaisevia tietoja tapaukseen liittyen. Fehlingerin epäillään avustaneen Brückneriä marraskuussa 2007 samankaltaisissa murroissa kuin mikä oletetusti tehtiin McCannin perheen loma-asuntoon saman vuoden toukokuussa.

Christian Brückner, 43, on pääepäilty tapauksessa. Hänet on tuomittu seksuaalirikoksista ja myöhemmin yhdistetty useisiin muihin raiskaus- ja katoamistapauksiin.

Brückner ja Fehlinger varastivat väitetysti 100 000 dollaria käteistä portugalilaiselta pariskunnalta. Fehlingerin uskotaan ilmoittaneen Brücknerille puhelimitse, kun perhe poistui kotoaan, jossa he säilyttivät rahojaan. Poliisi ei koskaan onnistunut ratkaisemaan tapausta.

Fehlinger oli varkauden uhriksi joutuneen pariskunnan ystävä ja sai tietää, etteivät nämä onnistuneet tallettamaan mittavia säästöjään pankkiin. Silminnäkijöiden mukaan Brücknerin näköinen mies nähtiin poistumassa pariskunnan talolta mukanaan raskaita työkaluja, jotka soveltuisivat käytettäväksi asuntomurrossa.

Fehlinger puhui Brücknerin kanssa puhelimessa juuri ennen Madeleinen katoamisaikaa. Fehlinger on espanjalaisen Olive Pressin mukaan myöntänyt puhelun poliisin kuulusteluissa, mutta väittää Brücknerin olleen Saksassa tuolloin.

Madeleinen kunniaksi pidettiin muistotilaisuus Liverpoolissa katoamisen viisivuotispäivänä vuonna 2012.

Brückner ja Fehlinger ovat samanikäisiä ja molemmat ovat syntyneet Würzburgissa Saksan Baijerissa. Fehlinger asui vuosia Portugalissa ja työskenteli muun muassa ongelmanuorten parissa. Hän palasi Saksaan vuonna 2017 ja asuu tällä hetkellä Baijerissa. Brückner ja Fehlinger tapasivat syksyllä 2006.

Brückner on asunut vuosien 1995 ja 2007 välillä pitkiä aikoja Algarven ympäristössä Portugalissa, mutta oleskellut myös Saksassa ja istunut ajanjakson aikana Saksassa useampia vankilatuomioita. Portugalissa hän toimi poliisin mukaan lyhytaikaisissa pesteissä muun muassa ravintolabisneksessä, mutta myi myös huumeita ja ryösti hotellihuoneita ja loma-asuntoja elättääkseen itsensä.

Britannialainen Madeleine McCann, 3, oli kadotessaan viettämässä lomaa perheensä kanssa Portugalin Praia da Luzissa vuonna 2007. Toukokuun 3. päivän iltana vanhemmat jättivät kolme lastaan nukkumaan hotellihuoneeseen ja poistuivat itse illalliselle. Sillä välin Madeleine katosi jäljettömiin.

Madeleine McCannia esittävä juliste koristeltiin kukilla pian katoamisen jälkeen Portugalissa vuonna 2007.

Madeleinea on etsitty ympäri maailmaa 13 vuoden ajan, ja havaintoja tytöstä on kirjattu yli 9 000, kaikki vesiperiä. Pari kuukautta sitten Saksan poliisi tiedotti, että he uskovat Madeleinen kuolleen ja heillä on uusi epäilty, Christian Brückner. Häneen on yhdistetty useita muita katoamistapauksia.

Brückner on kuulusteluissa kiistänyt syyllisyytensä Madeleinen katoamiseen. Kuitenkin Sky Newsin tietojen mukaan hän tunnusti baarissa seuralaiselleen olevansa tytön katoamisen takana, kun televisiosta tuli uutisraportti Madeleinen katoamisesta.

Saksan poliisi on saanut Brückneristä vihjeen jo vuonna 2013, mutta tuolloin heillä ei ollut riittävästi todisteita tutkinnan aloittamiseksi. Brücknerin tutkinta alkoi toukokuussa 2017 Britannian poliisin pöydältä, kun poliisi sai miehestä uuden vihjeen kymmenen vuotta Madeleinen katoamisen jälkeen.

Brückner on paikannettu matkapuhelinverkon avulla Madeleinen perheen lähistölle katoamisiltana. Hän asui todennäköisesti samassa Praia da Luzin kylässä vanhassa Volkswagenin pakettiautossa. Pakettiauto on lennätetty Saksaan tarkkoihin tutkimuksiin, mutta tiettävästi ei ole löytynyt viitteitä siitä, että Madeleine olisi ollut autossa.

Pari viikkoa sitten Portugalin poliisi etsi Madeleinen ruumista kolmesta käytöstä poistetusta kaivosta. Kaivot sijaitsevat lähellä Budensin kylää, joka puolestaan sijaitsee noin puolen tunnin ajomatkan päässä Praia da Luzista.

Kaivot sijaitsevat lähellä toisiaan kapealla tiellä, joka johtaa Boca do Rion rannalle. Ranta sijaitsee noin kilometrin päässä kaivoista, ja se oli tuttu paikka Brücknerille. Valokuva hänen Volkswagen-merkkisestä pakettiautostaan, jota poliisi on käyttänyt tutkinnassaan, on mitä ilmeisimmin otettu juuri kyseisellä uimarannalla.

Christian Brücknerin epäillään asuneen valkoisessa Volkswagen-pakettiautossa. Saksan poliisi on tutkinut auton, mutta ei löytänyt viitteitä, että Madeleine olisi ollut autossa.

Brücknerillä on rekisterissään 17 rikosta, joihin lukeutuu ajoneuvon luvatta ja alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista, pahoinpitelyjä ja huumeiden myyntiä. Henkirikostuomioita hänellä ei ole.

Keskiviikkona BBC uutisoi Portugalin poliisin selvittävän Brücknerin osuutta irlantilaisen Hazel Behanin, 37, raiskaukseen, joka tapahtui Praia da Luzin lähellä vuonna 2004.

Ensimmäisen tuomionsa lapsen hyväksikäytöstä Brückner sai vuonna 1994 ollessaan 17-vuotias. Hänet tuomittiin viimeksi seksuaalirikoksesta joulukuussa, jolloin mies tuomittiin 72-vuotiaan yhdysvaltalaisnaisen törkeästä raiskauksesta vankilaan.