Euroopassa tartuntojen määrä on ylittänyt kolme miljoonaa.

Afrikassa Saharan eteläpuolisissa maissa yli 10 000 terveydenhuollon työntekijää on saanut koronavirustartunnan pandemian aikana, kertoi Maailman terveysjärjestö WHO torstaina BBC:n mukaan.

WHO:n mukaan korkea tartuntaluku johtuu henkilökohtaisten suojavälineiden puutteesta. Enemmistö tartunnan saaneista on sairaanhoitajia, jotka viettävät sairaalan osastoilla muita työntekijöitä enemmän aikaa.

Euroopassa todettujen koronatartuntojen määrä on ylittänyt kolme miljoonaa, kertoi uutistoimisto AFP:n laskenta torstaina.

Valtaosa Euroopan tartunnoista on todettu Venäjällä, Britanniassa, Espanjassa ja Italiassa.

Eniten tautitapauksia maailmassa on Yhdysvalloissa, Brasiliassa ja Intiassa. Koko maailmassa on yhteensä yli 15,2 miljoonaa todettua tartuntaa, selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.

Todellisuudessa tartuntamääriä lienee näitäkin lukuja enemmän, koska eri maiden testaus- ja raportointikäytännöt vaihtelevat.

Koronaan liittyviä kuolemia on koko maailmassa yli 620 000.

Belgiassa uusia koronamääräyksiä

Belgialaisten on käytettävä vastedes kasvomaskia ulkotoreilla sekä vilkkailla ostosalueilla ja julkisten rakennusten esteettömissä osissa. Käyttöpakosta ilmoitti maan pääministeri Sophie Wilmes torstaina.

Wilmes tiedotti asiasta samalla kun hän kertoi, että Belgia lykkää suunnitelmiaan lieventää entisestään koronavirusrajoituksia. Rajoituksia oli tarkoitus keventää ensi kuussa.

Belgiassa on jo ennestään ollut pakko käyttää kasvomaskia muun muassa kauppojen sisätiloissa, elokuvateattereissa ja museoissa.

Washingtonissa pidettävä maskia yksityisasunnosta lähdettäessä

Yhdysvalloissa Washingtonin pormestari on kiristänyt kasvomaskimääräyksiä kaupungin alueella. Tuoreessa määräyksessä linjataan muun muassa, että maskia tulee käyttää silloin, kun ihmiset lähtevät yksityisasunnoistaan ja heidän on todennäköistä joutua lähikontaktiin muiden kanssa.

Määräyksessä listataan erikseen myös poikkeuksia maskinkäyttöpakolle. Maskia ei tarvitse käyttää muun muassa ruokaillessa, tupakoidessa tai uidessaan. Maskia ei tarvitse myöskään käyttää rasittavan liikunnan aikana, kunhan vain pitää huolta tarvittavista turvaväleistä.

Iranin presidentin ilmoitus herätti hämmennystä

Iranissa koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä on nyt yli 15 000, ilmoittivat maan terveysviranomaiset torstaina.

Koronatartuntoja maassa on virallisten tietojen mukaan yli 280 000. Hämmennystä ja pelkoa on kuitenkin aiheuttanut presidentti Hasan Ruhanin lauantainen ilmoitus, jonka mukaan Iranissa jopa 25 miljoonaa ihmistä on saattanut saada koronavirustartunnan. Iranissa on reilut 84 miljoonaa asukasta.

Myöhemmin Ruhani ei ole puhunut asiasta. Sen sijaan esimerkiksi Iranin apulaisterveysministeri Reza Malekzadeh sanoi, että puhe 25 miljoonasta ihmisestä oli arvio, joka tehtiin maaliskuussa. Sen perustana oli 10 000:ta ihmistä koskenut tutkimus.

Toinen apulaisterveysministeri Alireza Raisi puolestaan sanoi, että luku 25 miljoonaa oli saatu tulokseksi vasta-ainetesteistä. Niissä testattiin, olivatko ihmiset altistuneet mille tahansa koronavirukselle, ei vain covid-19-tautia aiheuttavalle uudelle koronavirukselle.

Raisi myös kiisti, että Iran tavoittelisi taudin kukistamista laumaimmuniteetin kautta.