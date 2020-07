Yhdysvalloissa jo yhdeksäs peräkkäinen yli 60 000 uuden tartunnan päivä

Kaliforniassa on nyt määrällisesti enemmän koronatartuntoja kuin missään muussa osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa on varmistettu edellisen vuorokauden aikana lähes 64 000 uutta koronavirustartuntaa, selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Seurannan luvut on tarkistettu keskiviikkona paikallista aikaa eli aikaisin torstaiaamuna Suomen aikaa.

Keskiviikko oli jo yhdeksäs päivä peräjälkeen, kun Yhdysvalloissa on varmistettu yli 60 000 uutta päivittäistä tartuntaa.

Uusia koronaan liittyviä kuolemia maassa kirjattiin edellisten 24 tunnin ajalta 1 059.

Yhdysvalloissa on määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia maailmassa. Tartuntojen määrä lähentelee maassa jo neljää miljoonaa ja koronakuolemia on lähes 143 000.

Tilastosivusto Worldometerin mukaan Yhdysvalloissa on miljoonaa asukasta kohden varmistettu noin 12 400 tartuntaa ja kirjattu 441 koronakuolemaa.

Väkilukuun suhteutettuna koronakuolemia on kuitenkin Yhdysvaltoja enemmän muun muassa Ruotsissa, Britanniassa ja Espanjassa. Ruotsissa koronakuolemia on miljoonaa asukasta kohden kirjattu 561, Britanniassa taas 670 ja Espanjassa 608.

Koko maailmassa on Johns Hopkinsin mukaan varmistettu yli 15 miljoonaa koronatartuntaa ja kirjattu noin 620 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

Kalifornia ohitti New Yorkin tartuntojen määrässä

Kaliforniassa on nyt määrällisesti enemmän koronatartuntoja kuin missään muussa osavaltiossa Yhdysvalloissa. Osavaltio ohitti keskiviikkona New Yorkin osavaltion, joka oli keväällä maan merkittävin yksittäinen tartuntakeskittymä.

Maan länsirannikolla sijaitsevassa Kaliforniassa on varmistettu tähän mennessä yli 413 000 tartuntaa, kertovat osavaltion viranomaiset. Koronavirustapausten määrä on noin 4 700 tartuntaa korkeampi kuin New Yorkin.

Koronaepidemian aikana Kaliforniassa on kirjattu yhteensä 7 870 koronaan liittyvää kuolemaa.

Vaikka Kalifornia ohitti New Yorkin tartuntojen määrässä, on New Yorkin koronakuolemien määrä edelleen maan korkein yksittäisen osavaltion lukema. New Yorkissa on kirjattu yhteensä yli 25 000 koronaan liittyvää kuolemaa.

New Yorkin koronatilanne on kuitenkin kevään jälkeen mennyt parempaan suuntaan. Uusien koronatartuntojen ja -kuolemien määrä on laskenut huimasti edellisten kahden kuukauden aikana.

Viranomaiset painottivat, että koronalukujen vertaamisessa on otettava huomioon se, että Kalifornia on Yhdysvaltain väkirikkain osavaltio. 40 miljoonan asukkaan Kalifornia on väkiluvultaan yli kaksi kertaa New Yorkin kokoinen.

Koronatoimien esimerkkiosavaltiosta tuli maan pahin tartuntakeskittymä

Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom kertoi keskiviikkona toimittajille, että tartuntapiikki voisi selittyä sillä, että osavaltiossa on avattu jälleen avainasemassa olevia talouden sektoreita.

Newsomin mukaan edellä mainitut toimet ovat johtaneet siihen, että ihmiset ovat enemmän tekemisissä toistensa kanssa ja saattavat päätyä lähikontaktiin tartunnan saaneiden kanssa. Tämän vuoksi kuvernööri ei pidä sinänsä yllättävänä sitä, että tartuntojen määrä on alkanut nousta.

Kuvernöörin mukaan osavaltio rekisteröi 12 807 uutta koronatartuntaa edellisten 24 tunnin ajalta, mikä on ennätyskorkea määrä.

Myös koronan vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden määrä on noussut dramaattisesti.

Kaliforniaa suitsutettiin alkujaan koronatoimiensa vuoksi. Osavaltion koronatoimia pidettiin esimerkillisinä ja se oli ensimmäinen, joka määräsi liikkumisrajoituksia viruksen vuoksi.

Rajoituksia alettiin höllentää toukokuun lopulla. Vain muutamaa viikkoa myöhemmin osavaltio joutui kuitenkin ottamaan takapakkia ja määräämään uudelleen rajoituksia, jotka oli jo kertaalleen poistettu, kun tartuntojen määrät alkoivat nousta.