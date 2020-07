Trump vastasi Bidenin rasismisyytöksiin: ”Olen tehnyt mustien amerikkalaisten eteen enemmän kuin kukaan muu, mahdollisena poikkeuksena Abraham Lincoln”

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden on syyttänyt Trumpia rasistiksi.

Yhdysvaltain hallituksen päivittäinen koronatilannekatsaus sai keskiviikkona yllättävän loppukäänteen.

Presidentti Donald Trumpin vastaehdokas Joe Biden on syyttänyt Trumpia maan ensimmäiseksi ”rasistiseksi presidentiksi”, ja vaikka koronatilannekatsauksessa on nimensä mukaisesti tarkoitus keskittyä koronavirukseen, toimittajat ovat kyselleet Trumpilta myös muista ajankohtaisista aiheista.

Nyt presidentiltä kysyttiin, miten hän vastaa Bidenin syytökseen.

– Olen tehnyt mustien amerikkalaisten eteen enemmän kuin kukaan muu, mahdollisena poikkeuksena Abraham Lincoln.

– Kukaan muu ei ole ollut lähelläkään, Trump totesi ja lopetti sitten tiedotustilaisuuden.

The Hillin mukaan Trump on aikaisemminkin verrannut itseään Lincolniin, joka tammikuussa 1893 voimaan tulleessa vapautusjulistuksessaan (Emancipation Proclamation) määräsi, että kaikki orjana pidetyt ihmiset ovat siitä lähtien vapaita.

Kriitikot huomauttivat Bidenin puheista nopeasti, että Yhdysvaltojen aiemmatkin presidentit ovat kyllä käyttäneet rasistista kieltä, tukeneet rasistista politiikkaa ja jopa omistaneet orjia.

Trump taasen on muun muassa kutsunut Afrikan maita ”persereikämaiksi” (shit-hole-countries) ja väittänyt, että Meksiko lähettää rajan yli rikollisia. Trump on myös sanonut, että neljän vähemmistöihin kuuluvan kongressissa työskentelevän naisen tulisi ”palata” kotimaihinsa, vaikka he ovat syntyneet Yhdysvalloissa.