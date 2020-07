Kiipeilijät tuhosivat Sherwoodin metsässä sijaitsevaa tuhat vuotta vanhaa ”Robin Hood” -tammea

Tarinan mukaan Robin Hood piileskeli kyseisen tammen sisässä ja jemmasi sinne aarteitaan.

Keski-Englannin Nottinghamshiressa sijaitsevassa Sherwoodin metsässä tönöttävä ikivanha tammi on vahingoittunut.

Vajaan metrin mittainen kaistale puusta lohkesi, kun ihmiset kiipesivät sen runkoa pitkin, raportoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Kyseinen valtava tammi on noin tuhat vuotta vanha, ja vuodesta 1970 sen ympärillä on ollut aita puun suojelemiseksi. Yhdistyneen kuningaskunnan Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) -hyväntekeväisyysjärjestön mukaan vaurio on ”sydäntäsärkevä”.

– Varsinkin aikana, jolloin luonto on tarjonnut lohdutusta lockdownin takia.

Sherwoodin työnvalvoja Gemma Howarth totesi, että jättimäinen tammi on tärkeä osa ”kansallista perintöämme sekä luonnon että Robin Hood -legendan suhteen”. Hän sanoi, että juurikin kyseinen tammi houkuttelee joka vuosi runsaasti turisteja alueelle.

Sherwoodin metsässä oleva tammi on kuuluisa siitä, että englantilaisen tarinaperinteen mukaan Robin Hoodin joukkio piiloutui kyseisen onton puun sisään ja säilytti siellä aarteitaan.

Howarth sanoikin, että todennäköisesti lockdownin aikana joku on käynyt puun sisällä, vaikka sen lähelle ei saisi edes mennä.

– Tämä upea puu ei kasva takaisin – se on selviytynyt tuhat vuotta.

– Haluamme, että se on täällä vielä monta tulevaakin vuotta.