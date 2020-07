Trump sanoo, ettei ole ”muita vaihtoehtoja” – usuttaa liittovaltion joukot seuraavaksi Chicagoon

Muun muassa New York Timesin mukaan Chicagoon olisi lähdössä noin 200 sotilasasuista viranomaista.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump totesi keskiviikkona, ettei hänellä ole ”muita vaihtoehtoja” kuin lähettää satoja liittovaltion joukkoja muun muassa Chicagoon. Hän totesi lähettävänsä liittovaltion erikoisjoukkoja yhteisöihin, joissa ”väkivaltarikokset leviävät kuin rutto”.

Laista ja järjestyksestä vaalikampanjassaan liputtavan Trumpin mukaan oikeusministeriö lähettää joukkoja Chicagon kaupunkiin ”viipymättä”. Oikeusministeri William Barr puolestaan sanoi tiedotustilaisuudessa, että ”Operaatio Legenda” siirtää Chicagoon 200 sotilasasuista viranomaista.

Edellä mainittujen lisäksi operaation turvin on määrä lähettää noin 30 viranomaista New Mexicon osavaltiossa sijaitsevaan Albuquerquen kaupunkiin.

Trump perustelee joukkojen lähettämistä lain ja järjestyksen retoriikalla, mutta hänen arvioidaan tähtäävän rasismia vastustavien mielenosoitusten tukahduttamiseen.

Chicagon pormestari on jo aiemmin ilmoittanut vastustavansa liittovaltion joukkojen tuloa kaupunkiin. Chicago on Yhdysvaltain kolmanneksi suurin kaupunki.

Tiistaina aseväkivallan riivaamassa Chicagossa 14 ihmistä haavoittui ammuskelussa.

Ammuskelujen määrä on lisääntynyt merkittävästi Yhdysvaltojen eri kaupungeissa tänä kesänä, kertoo AFP. Chicagossa on pelkästään viime viikonloppuna ammuttu yli 60:tta ihmistä, joista 14 on kuollut.

Maanantaina Trump varoitti, että hän voisi lähettää liittovaltion viranomaisia myös New Yorkiin ja muihin demokraattivetoisiin kaupunkeihin suojelemaan liittovaltion rakennuksia ja hoitamaan tilanteen, jota Trump kutsuu lain ja järjestyksen romahdukseksi.

Liittovaltion joukkoja on jo aiemmin lähetetty Portlandiin, jossa keinot mielenosoitusten suitsimiseksi ovat olleet kovia. Joukkoja on syytetty muun muassa mielenosoittajien kaappauksista siviilipakettiautoihin, ja esimerkiksi tiistaiyönä liittovaltion joukot ampuivat mielenosoittajia kyynelkaasulla, pippuripalloilla ja sokaisukranaateilla. Portlandissa mielenosoitukset ovat jatkuneet jo 54 yötä putkeen.

Paikalliset viranomaiset ja päättäjät ovat vaatineet liittovaltion joukkoja poistumaan kaupungista. Kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeri Chad Wolf puolusteli tiistaina paikallista aikaa liittovaltion joukkojen toimia Portlandissa ja painotti, etteivät liittovaltion viranomaiset peräänny pyrkimyksissään.

Osavaltion päättäjät ovat rinnastaneet Portlandissa olevien joukkojen toimia sortohallintojen salaisten poliisien toimintaan.

Mielenosoittajien ja viranomaisten yhteenotot ovat jatkuneet Portlandissa jo yli puolitoista kuukautta.

Keskiviikkona Trump totesi haluavansa tehdä lainvalvonnasta ”vahvempaa, ei heikompaa” ja lisäsi, että viranomaisia tulisi palkata lisää sen sijaan, että poliisilaitosten budjetteja leikattaisiin.

George Floydin kuoleman jälkeen roihahtaneissa rasismin vastaisissa mielenosoituksissa on nimen omaan vaadittu poliisin rahoituksen leikkaamista tai poliisilaitosten lakkauttamista.

Lähteinä myös Reuters ja New York Times.