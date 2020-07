Presidentin Facebook-video päätti panttivankidraaman Ukrainassa: ”Kaikkien pitäisi katsoa se”

Asemiestä uhkaa pitkä vankeusrangaistus.

Ukrainassa panttivankidraaman päättymiseen johtaneista erikoisista tapahtumista on tullut lisätietoa. Automaattiaseella ja kranaateilla aseistautunut mies antautui poliisille ja vapautti 13 panttivankiaan sen jälkeen, kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskiy oli suositellut Facebookissa vuonna 2005 ilmestynyttä elokuvaa Earthlings, The Guardian uutisoi. Elokuva käsittelee sitä, miten ihmiskunta on riippuvainen eläimistä, joita käytetään muun muassa lemmikkeinä, vaatetuksessa ja viihteenä.

Tiistaiaamuna alkaneessa välikohtauksessa 44-vuotias mies valtasi bussin Lutskin kaupungissa ja vaati kymmeniä hallinnon virkamiehiä myöntämään, että he olivat ”terroristeja”. Terrorisminvastaisen yksikön poliisit piirittivät bussia useiden tuntien ajan samalla, kun bussissa olleet ihmiset panttivangeiksi ottaneen miehen kanssa neuvoteltiin.

Syyttäjän mukaan mies väitti sijoittaneensa räjähteen julkiselle paikalle kaupungissa ja, että sen voisi laukaista kauko-ohjaimella. Poliisi eristi Lutskin keskustan ja määräsi ihmiset pysymään kodeissaan tai toimistoissaan, BBC kertoo.

Panttivankidraaman aikana asemies avasi tulen ja heitti kranaatilla poliisien lennokkia. Kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut välikohtauksessa.

Asemies myös puhui toimittajien kanssa ja seurasi sosiaalista mediaa, joskin hänen Twitter-tilinsä lopulta suljettiin.

Presidentin kerrotaan puhuneen henkilökohtaisesti asemiehen kanssa. Tämän jälkeen kolme panttivankia vapautettiin. Myöhemmin presidentti julkaisi vielä lyhyen videon Facebookissa.

– Elokuva Earthlings vuodelta 2005. Kaikkien pitäisi katsoa se, Zelenskiy kirjoitti.

Tämän jälkeen loput panttivangeista pääsi vapaaksi ja asemies antautui. Zelenskiyn julkaisema video poistettiin ja sen sijaan presidentti kiitti poliisia ja muita panttivankidraamassa auttaneita.

– Ihmishenki on tärkein arvo. Emme menettäneet ketään, presidentti kirjoitti.

Paikallismedian mukaan asemies on eläinaktivisti. Hän oli kirjoittanut 500-sivuisen manifestin ja puhunut hallitusta vastaan ennen panttivankidraamaa.

Miestä uhkaa nyt pitkä vankeustuomio.