Ruotsalaistutkijat varoittavat maailmaa Ruotsin koronastrategiasta: ”Älkää tehkö niin kuin me teimme, se ei toimi”

”Olemme näyttäneet muulle maailmalle esimerkin siitä, miten tappavaa tartuntatautia ei tule käsitellä”, ruotsalaiset lääkärit ja tutkijat kirjoittavat mielipidetekstissään USA Todayssa.

Naapurimaa Ruotsi on ollut pitkin kevättä ympäri maailmaa otsikoissa poikkeuksellisen koronastrategiansa takia. Ruotsi ei lähtenyt sulkemaan tai eristämään, vaan päätti pitää talouden pyörät pyörimässä: kahvilat, kaupat, koulut, kampaamot, ravintolat ja baarit ovat pysyneet auki kuten aina ennenkin, ja maskien käyttöä on ylenkatsottu.

Maaliskuun lopulla tukholmalaisen baarin edustalla ollut kyltti vakuutti, että baari on auki.

Kuitenkin kaikkialla, missä koronarajoitukset ovat olleet lieviä, virus on tehnyt tuhoisaa jälkeä. Niin myös Ruotsissa. 10,23 miljoonan asukkaan Ruotsissa koronavirukseen on tähän mennessä kuollut yli 5 600 ihmistä. Tartuntoja on todettu kaikkiaan yli 78 000.

Väestöön suhteutettuna Ruotsissa on kuollut koronavirukseen enemmän ihmisiä kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Ruotsissa on todettu 566 koronakuolemaa miljoonaa asukasta kohti, kun Yhdysvalloissa lukema on 425 kuolemaa miljoonaa asukasta kohti.

Kesäkuun lopulla vastaava luku oli Tanskassa 102, Suomessa 59 ja Norjassa 45.

29. toukokuuta otetussa kuvassa ihmisiä parveili Drottninggattanilla Tukholman keskustassa.

Yhdysvaltalaisessa valtakunnallisessa sanomalehdessä USA Todayssa julkaistiin tiistaina mielipidekirjoitus, jonka on allekirjoittanut 25 ruotsalaista lääkäriä ja tieteentekijää. Teksti on otsikoitu: ”Ruotsi toivoi, että laumasuoja hillitsisi covid-19-tautia. Älkää tehkö niin kuin me teimme, se ei toimi.”

Tekstissä todetaan, että Ruotsin kansanterveysviraston kevyen lähestymistavan motiivit ovat jääneet hämärän peittoon.

Ruotsalaistutkijat kirjoittavat, että jotkut maat yrittivät aluksi tehdä kuin Ruotsi, mutta luopuivat strategiasta nopeasti, kun kuolonuhrien määrä kasvoi. Ruotsi on kuitenkin pysytellyt uskollisesti linjansa takana.

Yksi syy siihen on kirjoittajien mukaan ainakin se, että Ruotsissa on luotettu siihen, että ennen pitkää laumaimmuniteetti pysäyttäisi viruksen, eikä uusista aalloista tarvitsisi sen jälkeen kantaa enää huolta.

Useat viranomaiset, mukaan lukien Maailman terveysjärjestö WHO, ovat tuominneet laumasuojastrategian. Myöskään Ruotsin omissa tutkimuksissa ei käy ilmi, että laumasuojastrategia olisi toiminut. USA Todayssa ruotsalaiset kirjoittavat, että Ruotsin viranomaisten arvioiden mukaan vasta noin kymmenellä prosentilla ruotsalaisista on vasta-aineita koronavirukselle.

Tukholmalaisilla vasta-aineita arvioidaan olevan 17,5–20 prosentilla.

Lue lisää: Ruotsissa arvioidaan, että 40 prosenttia tukholmalaisista voisi olla immuuneja koronalle

– On mahdollista, että Ruotsin kansanterveysviranomainen oikeasti uskoi, että Ruotsin lähestymistapa on sopivin ja kestävin ja että muut maat, joista monet joutuivat lockdowniin, selviytyisivät huonommin, mielipidetekstissä kirjoitetaan.

– Ehkä se – eikä laumasuoja – on syy siihen, että viranomaiset takertuivat niin epätoivoisesti valitsemaansa strategiaan. Tai ehkä siihen, ettei muutosta haluttu tehdä, vaikutti haluttomuus myöntää varhaisia virheitä ja kantaa vastuuta tuhansista tarpeettomista kuolemista.

Tukholmalaiset nautiskelivat auringosta Tantolundenin puistoalueella 30. toukokuuta.

Ruotsalaislääkäreiden ja -tutkijoiden mukaan Ruotsia voidaan käyttää esimerkkinä, mutta ei siinä mielessä kuin Ruotsissa alun perin ajateltiin. Kirjoituksessa todetaan, että ruotsalaiset voivat toimia kontrolliryhmänä ja vastata kysymykseen siitä, miten tehokasta vapaaehtoinen eristäytyminen ja löyhät sulkemistoimet ovat verrattuna aggressiiviseen testaamiseen, palveluiden ja koulujen sulkemiseen, tartuntojen jäljittämiseen ja maskien käyttöön.

Kontrolliryhmä tarkoittaa tieteellisessä tutkimuksessa käytettävää varsinaisen koe- tai testiryhmän vertailuryhmää.

– Ruotsissa strategia on johtanut kuolemaan, suruun ja kärsimykseen, minkä lisäksi ei ole mitään viitteitä siitä, että Ruotsin talous olisi menestynyt monia muita maita paremmin. Tällä hetkellä olemme näyttäneet muulle maailmalle esimerkin siitä, miten tappavaa tartuntatautia ei tule käsitellä.

– Loppujen lopuksi tämäkin menee ohi ja elämä palaa lopulta normaaliksi. Uusia lääketieteellisiä hoitoja tulee, ja ne tulevat parantamaan ennusteita. Toivottavasti rokote tulee. Yrittäkää sinnitellä siihen asti. Älkääkä tehkö niin kuin ruotsalaiset, kirjoitus päättyy.

Ruotsin valtionepidemologi Anders Tegnell on pysynyt Ruotsin koronalinjan takana.

Kesäkuun lopulla Ruotsin valtionepidemologi Anders Tegnell kertoi edelleen seisovansa Ruotsin strategian takana. Hänen mukaansa Ruotsi on tehnyt oikein ja arvottanut yleisen ja tasa-arvoisen kansanterveyden yksittäisen taudin edelle. Se on hänen mukaansa hänen työnantajansa Folkhälsomyndighetenin, Ruotsin kansanterveysviranomaisen tehtävä.

Esimerkiksi koulujen sulkeminen olisi lisännyt lasten pahoinvointia ja vanhempien stressiä tuoden koko listan ikäviä ilmiöitä.

Hän sen sijaan kielsi, että olisi halunnut pitää yhteiskunnan avoinna pitääkseen talouden rattaat pyörimässä.