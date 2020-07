Trump aloitti skandaaliin päättyneet koronatiedotustilaisuudet uudestaan – Anthony Faucia ei kutsuttu

Presidentti Trump sanoi tiistain tiedotustilaisuudessa, että koronavirustilanne todennäköisesti pahenee vielä.

Yhdysvalloissa keväällä pr-skandaaliin päättyneet koronatiedotustilaisuudet on jälleen polkaistu käyntiin. Presidentti Donald Trump kertoi maanantaina Valkoisessa talossa, että tiedotustilaisuudet jatkuvat, ja niin myös tapahtui.

Tiistain tiedotustilaisuudessa Trump varoitti kansalaisia, että koronavirustilanne ”pahenee ennen kuin se kohenee”.

– Jotkut alueet maassamme pärjäävät todella hyvin, Trump totesi ensimmäisessä koronatiedotustilaisuudessaan sitten huhtikuun.

– Jotkut eivät niin hyvin. Tilanne ikävä kyllä todennäköisestä pahenee ennen kuin se kohenee.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Trump totesi, että etenkin Yhdysvaltojen eteläosissa uusia koronatapauksia on ilmennyt ”huolestuttavan” paljon.

Aiemmin hengityssuojaimia vältellyt Trump kehotti amerikkalaisia käyttämään kasvomaskia viruksen leviämisen estämiseksi.

– Pyydämme kaikkia käyttämään maskia silloin, kun sosiaalisten etäisyyksien pitäminen ei ole mahdollista.

– Piditpä maskista tai et, niillä on vaikutusta, Trump sanoi ja lisäsi, että viruksen leviämisen hillitsemiseksi on nyt tehtävä kaikki mahdollinen.

Trump on tällä viikolla tehnyt täyskäännöksen aiemmista hengitysmaskipuheistaan. Hän karttoi pitkään kasvomaskeja, mutta näyttää nyt muuttaneen suhtautumistaan. Maanantaina hän twiittasi itsestään kuvan suojamaski kasvoillaan ja kutsui sen käyttämisen olevan ”isänmaallinen” teko.

Trump sanoi tiistaina, että tavoitteena ei ole ”vain pandemian hallinta vaan myös sen lopettaminen”.

– Rokotteet ovat tulossa, ja ne tulevat paljon nopeammin kuin kukaan ajatteli, että on mahdollista.

Hän toisti myös väitteensä, jonka mukaan virus tulee ”katoamaan”.

Muun muassa CNBC:n mukaan Yhdysvaltain johtavaa tartuntatautiasiantuntijaa Anthony Faucia ei ollut kutsuttu mukaan tiedotustilaisuuteen.

Aiemmin tässä kuussa Trumpin avustajat antoivat useille lehdille lausunnon, jossa listattiin Faucin väitettyjä virheitä ja puutteita. Lausunnon mukaan useat Valkoisen talon virkamiehistä ovat huolestuneita siitä, kuinka usein Fauci on ollut väärässä.

New York Timesin mukaan medialle jaettu lista on hyvin poikkeuksellinen veto Valkoiselta talolta ottaen huomioon, että Fauci työskentelee hallinnolle ja nauttii yleisön luottamusta.

Lehdistölle maanantaina puhuessaan Donald Trump sanoi haluavansa aloittaa koronatilannekatsaukset uudelleen, koska yhdysvaltalaiset eivät hänen mielestään kuule oikeita uutisia.

– Minun mielestäni se on loistava tapa saada tietoa kansalle. Meillä menee niin hyvin niin monilla eri tavoin, hän kertoi toimittajille.

Huhtikuussa Trump lopetti tilannekatsaukset sen jälkeen, kun hän eräänä päivänä tuuletti katsauksessa ajatusta siitä, että koronaa vastaan voitaisiin taistella injektoimalla kotona käytettävää puhdistusainetta suoraan suoneen.

Trumpin ehdotus aiheutti pr-fiaskon. Hän väitti myöhemmin puhuneensa sarkastisesti.

Trump sanoi maanantaina, että tilannekatsaukset keskittyisivät jatkossa hyviin uutisiin muun muassa rokotteiden kehittämiseen liittyen.

– Meillä oli erittäin onnistuneita briiffauksia. Minä tein niitä ja meillä oli todella paljon katsojia, ennätysmääriä katsomassa. Kaapelitelevision historiassa ei ole nähty mitään vastaavaa, Trump julisti.

Trump arvioi tiistaina paikallista aikaa, että maan koronakriisi menee vielä pahempaan suuntaan, ennen kuin tilanne paranee.

YHDYSVALLOISSA on varmistettu yli 3,8 miljoonaa koronatartuntaa ja kirjattu yli 140 000 koronaan liittyvää kuolemaa. Koronaluvut selviävät Johns Hopkins -yliopiston seurannasta.