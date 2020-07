Floridasta tuli koronahelvetti – tehohoitopaikoista pulaa, opettajat pelkäävät palata töihin: ”Se, mitä näimme Wuhanissa on nyt täällä”

Floridassa on raportoitu viikon aikana lähes 80 000 uutta tartuntaa.

Yhdysvaltojen Floridassa on todettu jo reilu 355 000 koronavirustartuntaa osavaltion asukkailla. Lisäksi virukseen liittyviä kuolemia on tilastoitu reilu 5 000. Kun keväällä epidemian keskuksena oli New York, nyt kesällä epidemian keskipiste on siirtynyt Floridan kaltaisiin eteläisiin osavaltioihin.

Floridassa on lähes viikon ajan raportoitu päivittäin yli 10 000 uutta tartuntaa.

– Miami on nyt pandemian keskus. Se, mitä näimme Wuhanissa (Kiinassa) viisi kuukautta sitten, nyt me olemme siinä pisteessä, arvioi tartuntatautien asiantuntija Lilian Abbo Miamin yliopistosta viime viikolla NPR:n mukaan.

– Asukkaat täällä ovat kauhuissaan ja minä olen kauhuissani ensimmäistä kertaa urallani, koska johtajuudesta on puutetta, sanoi demokraattien edustajainhuoneen jäsen Donna Shalala ABC:n This Week -ohjelmassa.

Ainakin 45 sairaalassa ei ole enää vapaita paikkoja tehohoidossa, CBS News uutisoi. Osavaltiotasolla 6 252 tehohoitopaikasta 5 035 on käytössä.

Florida alkoi ensimmäisten joukossa purkaa tiukimpia koronarajoituksia. Tartuntojen määrän kasvaessa hurjaa vauhtia, joitain rajoituksia on otettu uudestaan käyttöön.

Esimerkiksi 26. kesäkuuta osavaltiossa päädyttiin kieltämään alkoholin nauttiminen baareissa, kun tartunnat lisääntyivät hälyttävää tahtia, Tampa Bay uutisoi tuolloin.

Floridassa noin 14 prosenttia kaikista koronavirustesteistä on positiivisia. Asiantuntijoiden mukaan rajoituksia voisi purkaa, kun positiivisten testien osuus on enintään viiden prosentin luokkaa.

Miami-Daden piirikunnassa puolestaan määrättiin heinäkuun alussa, etteivät ravintolat saa enää tarjota ruokaa paikan päällä syötäväksi. Myös kuntosalit, juhlapaikat ja urheilukeskukset suljettiin. Piirikunnassa määrättiin kesä-heinäkuun vaihteessa myös väliaikainen ulkonaliikkumiskielto iltakymmenestä aamukuuteen.

Miami Beachin pormestari määräsi hiljattain liikkumiskiellon kuuluisalle rannalle. Rannalla ei saa liikkua enää iltakahdeksan jälkeen.

Miamin pormestari puolestaan määräsi, että ilman kasvomaskia liikkuvat saavat jatkossa varoituksen sijaan suoraan sakon.

Rajoitusten purkamisen jälkeen, tartuntojen määrä lähti kasvuun etenkin nuorten aikuisten ikäryhmässä.

– Tämän ikäryhmän positiivisten testitulosten määrään on vaikuttanut lääkäreiden kertoman mukaan se, että on pidetty valmistujaisjuhlia, kokoontumiset ravintoloissa ovat muuttuneet ahtaiksi juhliksi, joissa on rikottu ohjeita ja mielenosoituksissa kaduilla ei ole noudatettu ohjeita fyysisestä etäisyydestä eivätkä kaikki ole käyttäneet kasvomaskia, Miami-Daden piirikunnan pormestari Carlos Gimenez sanoi tuolloin.

Ihmisiä kauppakeskuksessa viikonloppuna.

Nyt viruksen on havaittu leviävän aiempaa enemmän myös iäkkäiden keskuudessa. Floridassa sijaitsee noin 120 000 eläkeläisen asuinyhteisö The Villages. New York Timesin asuinalueen asukkaiden määrä sairaalahoidossa on nelinkertaistunut heinäkuun alkuun verrattuna. Viime viikolla alueen sairaalassa oli 29 potilasta, joilla oli koronatartunta. Vain kolme viikkoa sitten luku oli alle 10.

Floridalaisten koulujen on kuitenkin avattava ovensa ensi kuussa siitä huolimatta, ettei viruksen leviämistä ole saatu kuriin. Päätös on herättänyt huolta niin opettajissa kuin aikuisissa.

Opettajien kerrottiin viime viikolla haastaneen osavaltion oikeuteen. Opettajien mukaan päätös avata koulut epidemian aikana rikkoo Floridan osavaltion perustuslakia, joka vaatii osavaltiota varmistamaan, että koulut ovat turvallisia, NPR kertoo. Opettajia edustavan Florida Education Association -liiton kanne on jätetty osavaltion opetusministeriötä ja republikaanikuvernööriä Ron DeSantisia vastaan.

– Kuvernöörin täytyy hyväksyä todellisuus täällä Floridassa, jossa virus leviää hallitsemattomasti, opettajien ammattiliiton puheenjohtaja Fedrick Ingram sanoi lausunnossa CBS Newsin mukaan.

– Hänen täytyy hyväksyä kehittyvä tiede. Nyt vaikuttaa siltä, että 10-vuotiaat ja vanhemmat lapset voivat levittää koronavirusta yhtä helposti kuin aikuiset.

Ingram viittasi tuoreeseen Etelä-Koreassa tehtyyn tutkimukseen, jonka mukaan vain alle 10-vuotiaat saattavat levittää virusta vähemmän kuin vanhemmat.

FEA:n lisäksi myös kaksi Orange Countyn opettajaa ovat jättäneet kanteen osavaltion viranomaisia vastaan. Opettajat kertoivat BayNews9:lle pelkäävänsä, että virus pääsee leviämään kouluissa.

– Se leviää metsäpalon lailla ja mielestäni paluu lähiopetukseen ja mandaatti, jonka mukaan koulujen on avattava ovensa, pahentaa jo valmiiksi pahaa tilannetta, opettajana työskentelevä Megan Oates sanoi.

Myös Shalala, joka toimi terveysministerinä presidentti Bill Clintonin aikana, piti ”naurettavana” puheita koulujen avaamisesta.

– Todellisuudessa meidän pitäisi sulkea (yhteiskuntaa) taas.