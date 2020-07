CNN: Pohjois-Korea väittää kehittävänsä koronarokotetta – maassa ei virallisesti ole todettu yhtäkään tartuntaa

Valtiollisen komission mukaan Kim Jong-unin johtama Pohjois-Korea on mukana rokotekilvassa.

Asiasta ei ainakaan vielä ole uutisoitu kuitenkaan Pohjois-Korean valtiollisessa mediassa.

Pohjois-Korea aikoo osallistua koronaviruksen vastaiseen rokotekilpaan, mikäli on maan tieteen ja teknologian komission tuoretta ilmoitusta uskominen, CNN kertoo. Komissio väitti hiljattain, että maassa on jo käynnissä kliiniset testit ja parhaillaan keskustellaan siitä, milloin rokotekokeissa edetään kolmanteen vaiheeseen ja ihmiskokeisiin.

Komission ilmoitus on erikoinen, sillä erakkovaltiona tunnetussa Pohjois-Koreassa ei virallisesti ole todettu ainoatakaan koronavirustartuntaa.

Asiantuntijat ovat kyseenalaistaneet väitteet siitä, ettei maassa olisi yhtäkään tartuntaa. Uusi koronavirus leviää herkästi ja Pohjois-Korealla on suhteellisen läheinen suhde Kiinaan, jossa virus löydettiin.

Toisaalta on mahdollista, että virus on hallinnassa eikä ainakaan laajaa epidemiaa ole maassa.

Pohjois-Korea reagoi ensimmäisten joukossa uuden koronaviruksen muodostamaan uhkaan, sillä maan terveydenhuoltojärjestelmä on jo muutenkin heikko ja lääkkeistä,varusteista, sähköstä ja juoksevasta vedestä on pulaa.

Pohjois-Koreassa voidaan myös turvautua tiukkoihin rajoitustoimiin, jotka eivät demokraattisissa valtioissa olisi mahdollisia. Pohjois-Koreassa rajoitetaan loikkareiden mukaan ilman epidemiaakin esimerkiksi ihmisten liikkumista eivätkä kansalaiset saa poistua kauas kodeistaan ilman hallituksen lupaa.

WHO:n Pohjois-Korean-edustajan Edwin Salvadorin mukaan yli 25 000 ihmistä on asetettu karanteeniin ja sittemmin päässyt vapaalle, kun tartuntaa ei ole todettu. 3. heinäkuuta karanteenissa oli vielä 255 ihmistä, joista kaikki olivat Pohjois-Korean kansalaisia.

Pohjois-Korean valtiollinen media, joka usein uutisoi pienistäkin edistysaskelista, ei ole vielä uutisoinut mahdollisesta rokotteesta.

Tällä hetkellä neljä rokotevalmistajaa on kertonut lupaavista alustavista tuloksista, New York Times kertoo. Oxfordin yliopisto ja Astra Zeneca sekä kiinalainen CanSino Biologics julkaisivat ensimmäiset tuloksensa vertaisarvioiduissa tutkimuksissa, jotka julkaistiin The Lancetissa.

Lääkejätti Pfizerin ja saksalaisen BioNTech-yrityksen tulokset julkaistiin ennen vertaisarviointia. Kaksikkoa on verrattu Modernaan, joka käyttää rokotekehittelyssä samankaltaista teknologiaa ja julkaisi omat alustavat tuloksensa viime viikolla.

Oxfordin ja CanSinon rokotteessa hyödynnetään adenoviruksen muutettuja geenejä. Rokote jäljittelee koronavirusta ja saa siten aikaan immuunivasteen.

CanSinon rokotetta on kuitenkin pidetty heikompana, sillä siinä on käytetty ihmisissä yleistä adenovirusta, joten niillä ihmisillä, joilla on immuniteettia kyseistä virusta vastaan, ei rokote näytä tehoavan.

BioNTechin ja Modernan rokotteet pohjautuvat lähetti-RNA:han eli viruksen perimästä kopioituun geneettiseen koodiin, jonka toivotaan laukaisevan immuunivasteen.

Kaikki valmistajat ovat kertoneet, että heidän rokotteensa sai aikaan immuunivasteen koehenkilöissä. Epäselvää on kuitenkin, riittääkö rokotteiden antama immuunivaste suojaamaan virukselta ja estämään tartuntojen leviämisen.