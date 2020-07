Yhdysvalloissa nostettiin 35 vuotta vanhasta murhasta syytteet – rikospaikalta löytynyt dna johdatti lopulta epäillyn jäljille

Murhasta syytetty on tällä hetkellä vankilassa muista rikoksista tuomittuna.

Syyskuussa 1985 Oklahomassa Turner Turnpiken varrella olleelta levähdyspaikalta löytyi miehen ruumis. Turner Turnpike yhdistää Oklahoma Cityn ja Tulsan.

Uhri tunnistettiin Paul Aikmaniksi ja hänen todettiin kuolleen puukotuksessa.

Rikospaikalta löytyi tupakan tumppeja ja piileviä sormenjälkiä. Rikos ei kuitenkaan ratkennut.

Nyt syyttäjä on kuitenkin nostanut syytteet 55-vuotiasta Earl Wilsonia vastaan. Wilsonia syytetään murhasta.

Tapaus ratkesi dna-teknologian kehittymisen myötä.

– Dna-teknologian kehittyminen on mahdollistanut sen, että viranomaiset voivat uudelleen tarkastella näitä vaikeita tapauksia, Oklahoman yleinen syyttäjä Mike Hunter totesi tiedotteessa.

– Vain, koska tapaukset kylmenevät, se ei tarkoita, ettei ketään pitäisi saattaa vastuuseen, vaikka kolmen vuosikymmenen jälkeenkin. Arvostan Oklahoman osavaltion keskusrikospoliisin johtajaa Ricky Adamsia, joka on priorisoinut nämä tapaukset luomalla ratkaisemattomien tapausten yksikön.

Viime vuonna Adamsin johtamat tutkijat selvittivät, löytyisikö rikospaikalta löytynyt dna kansallisesta tietokannasta. Mahdollinen osuma löytyi ja myös sormenjäljet olivat Wilsonin.

Wilson istuu parhaillaan vankilassa tuomiota seksuaalisesta väkivallasta, CNN kertoo.

– 35 vuoden ajan Paul Aikmanin perhe on tuntenut tuskaa, sillä he eivät ole tienneet, kuka oli murhan takana, Adams sanoi tiedotteessa.

– 35 vuotta on kulunut, mutta me emme ole unohtaneet Paulia. Kiitos tieteen ja päättäväisen poliisityön, olemme iloisia voidessamme ilmoittaa, että Paulin murhast aepäilty on tunnistettu.