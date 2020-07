Trump uhkaa lähettää lisää liittovaltion joukkoja ”demokraattien” kaupunkeihin tukahduttamaan rasisminvastaisia mielenosoituksia

Trump uhkasi maanantaina lähettävänsä lisää liittovaltion erikoisjoukkoja eri puolille Yhdysvaltoja.

Maanantaina Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi lähettää lisää liittovaltion joukkoja USA:n demokraattivetoisiin kaupunkeihin hillitsemään George Floydin kuoleman jälkeen leimahtaneita rasisminvastaisia protesteja. Chicago Sun Timesin mukaan liittovaltion erikoisjoukot saatettaisiin lähettää matkaan jo tällä viikolla.

Trump mainitsi maanantaisessa uhkauksessaan nimeltä New Yorkin, Chicagon, Philadelphian, Detroitin ja Baltimoren.

– Katsokaa, mitä on meneillään. Kaikkia (kaupunkeja) johtavat demokraatit, todella liberaalit demokraatit, todella äärivasemmistolaiset. Me emme voi antaa tällaisen tapahtua kaupungeille, Trump puhui toimittajille Valkoisessa talossa maanantaina.

– Minä aion tehdä jotakin, josta voin kertoa teille, koska me emme aio jättää New Yorkia, Chicagoa, Philadelphiaa, Detroitia ja Baltimorea.

Trump myös twiittasi sunnuntaina siitä, että äärivasemmistolaiset demokraatit ”tuhoavat maamme sellaisena kuin sen tunnemme”.

– Uskomattoman pahoja asioita voi tapahtua Amerikalle. Katsokaa Portlandia, jossa poliitikot ovat ihan tyytyväisiä 50 päivään anarkiaa. Me lähetimme apua. Katsokaa New Yorkia, Chicagoa, Philadelphiaa. EI! Trump kirjoitti Twitterissä.

Chicagon poliisi pakotti protestoijat ja median edustajat pois puistosta viime perjantaina.

Katulääkäri auttoi protestoijaa, joka oli saanut pippurisumutetta silmiinsä Chicagossa.

Uutistoimisto AFP kertoo, että raporttien mukaan DHS valmistautui lähettämään 150 puolisotilaallista viranomaista Chicagoon sen jälkeen, kun poliisi otti yhteen mielenosoittajien kanssa, jotka yrittivät repiä alas Kristoffer Kolumbuksen patsasta heinäkuun alussa.

DHS totesi, ettei se kommentoi mitään väitettyjä vuotoja meneillään olevista operaatioista.

Chicago Sun Times arvioi, että jos joukot lähetetään Chicagoon, se merkisee dramaattista kärjistymistä Trumpin ja pormestari Lori Lightfootin välillä. Trump ja Lightfoot ovat törmäyskurssilla siitä, miten meneillään olevia protesteja ja ase- ja poliisiväkivaltaa vastaan tulisi taistella.

Mielenosoittajat kokoontuivat liittovaltion tuomioistuimen eteen Oregonissa mielenosoitusten 53. päivänä.

Trumpin hallinto on saanut osakseen rankkaa kritiikkiä sen jälkeen, kun Oregonin Portlandissa liittovaltion joukot ovat käyttäneet kyseenalaisia keinoja protestien suitsimiseksi. Liittovaltion viranomaiset ovat muun muassa kaapanneet mielenosoittajia tunnuksettomiin siviilipakettiautoihin sekä suihkuttaneet heidän pälleen kyynelkaasua ja pippurisumutetta.

Toissa viikolla Trump kertoi määränneensä sisäisen turvallisuuden viraston huolehtimaan Portlandiin turvallisuudesta, koska hänen mukaansa paikalliset viranomaiset eivät siihen kykene.

Maastopukuiset viranomaiset lähestyivät noin tuhannen mielenosoittajan ryhmää sunnuntaina Oregonissa.

Joukkoja Portlandiin on lähetetty eri virastoista. New York Timesin mukaan Portlandissa on muun muassa rajavartiolaitoksen (CBP) erikoisryhmä, joka normaalisti tutkii huumeiden salakuljetusta. Joukkoja on koottu myös Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusvirastosta (DHS), tulli- ja siirtolaisuusvirastosta (ICE) ja liikenneturvallisuusvirastosta (TSA). New York Timesin mukaan Portlandiin lähetetyillä liittovaltion joukoilla ei ole koulutusta suurten mielenosoitusten ja levottomuuksien hallintaan.

Liittovaltiota vastaan onkin nostettu syyte mielenosoittajien kohtelun takia.

PORTLANDIN viranomaiset ovat vaatineet presidentti Donald Trumpin hallintoa vetämään joukot pois kaupungista. Myös kongressi on vaatinut joukkojen poistamista Portlandista.

Portlandin demokraattipormestari Ted Wheeler on kutsunut poliisijoukkoja Trumpin ”henkilökohtaiseksi armeijaksi”.

– Vaadimme presidenttiä poistamaan nämä ylimääräiset joukot, jotka kaupunkiimme on lähetetty. On ilmiselvää, etteivät ne auta hillitsemään tilannetta, vaan niillä on täysin päinvastainen vaikutus, Wheeler sanoi tiedotustilaisuudessa perjantaina.